Părul era păstrat într-o ramă și a aparținut, inițial, unui bărbat care l-a găzduit pe Washington la cină, cu puțin timp înainte de moartea acestuia, relatează BBC.

Potrivit casei de licitații Richmond Auctions, șuvița s-a aflat în posesia lui John Gadsby, care l-a primit pe George Washington la cină în 1799. Ulterior, obiectul a fost păstrat în familia acestuia, până când un descendent al lui Gadsby i l-a vândut colecționarului John K. Lattimer.

Identitatea persoanei care a cumpărat șuvița la licitația de sâmbătă nu a fost dezvăluită.

Nu este însă cel mai mare preț obținut vreodată la licitație pentru o șuviță de păr care i-ar fi aparținut lui Washington. În 2021, trei fire de păr despre care se crede că au fost tăiate în apropierea momentului morții sale sau după deces au fost vândute cu aproape 40.000 de dolari. Acestea erau păstrate într-un medalion.

Cum a ajuns șuvița de păr în posesia lui John Gadsby

John Gadsby locuia în Alexandria, în statul Virginia, care era în 1799 un oraș. Acesta l-a găzduit pe George Washington la cină cu puțin timp înainte ca primul președinte american să moară, în același an.

Povestea șuviței a fost relatată în 1928 de nepoata lui Gadsby, Julia Ten Eyck McBlair. Mărturia sa, publicată pe site-ul Richmond Auctions, arată că bunicul ei a păstrat părul lui Washington datorită prieteniei și legăturii pe care le-a avut cu acesta în ultimele zile de viață.

Gadsby a înrămat șuvița și a agățat-o sub portretul generalului Washington din locuința familiei, aflată în Washington City. „Am văzut-o acolo toată viața”, a povestit nepoata sa.

Potrivit casei de licitații, Gadsby organizase și petrecerile aniversare ale lui Washington din 1798 și 1799.

Zeci de șuvițe de păr ale primului președinte american au fost păstrate

George Washington a condus armata americană în Războiul de Independență împotriva britanicilor și a contribuit la elaborarea Constituției Statelor Unite. A devenit primul președinte al țării în 1789 și a rămas în funcție până în 1797, după două mandate.

De-a lungul timpului, au fost păstrate mai multe șuvițe de păr care i-au aparținut. Cel puțin 50 de astfel de obiecte se află într-o colecție de la Mount Vernon, fosta reședință a lui Washington, transformată în prezent în muzeu.

Potrivit unui articol publicat pe site-ul instituției, obiceiul de a păstra și expune șuvițe de păr ale prietenilor sau rudelor a devenit deosebit de popular în secolul al XIX-lea. Practica era însă întâlnită de multă vreme în familiile înstărite, inclusiv în cea a lui Washington.

Și alte obiecte care i-au aparținut primului președinte american au fost vândute la prețuri ridicate. În iulie, o scrisoare semnată de Washington în 1776, prin care acesta solicita soldați pentru Armata Continentală, care lupta împotriva britanicilor, a fost adjudecată pentru 109.800 de dolari.