Timur Tacenko, șeful Administrației Militare a regiunii Kiev, a informat că, în urma atacului, un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost avariat în districtul Vișorod din regiunea Kiev, situat chiar la nord de capitală. În timpul atacului a izbucnit un incendiu în clădire, iar apartamentele de pe toate cele cinci etaje au fost „distruse”, a adăugat Tacenko. O femeie de 22 de ani și un copil au fost răniți, precizează News.ro.

Pe de altă parte, potrivit unor informații, armata ucraineană ar fi lovit un sediu regional al Gărzii Naționale Ruse în orașul rus Krasnodar în noaptea de 22 noiembrie, au raportat canalele de monitorizare de pe Telegram.

Locuitorii din zonă au declarat că au auzit zgomote de explozii și au simțit miros de fum provenind din zona Direcției Generale a Gărzii Naționale Ruse (Rosgvardia) pentru regiunea Krasnodar.

Înaintea atacului semnalat, a fost impusă o suspendare temporară a zborurilor la Aeroportul din Krasnodar, au raportat oficialii, pe fondul prezenței unor drone în spațiul aerian din apropiere.

Explozii auzite în apropierea bazei navale a Flotei Baltice a Rusiei, la Kaliningrad

Potrivit presei ucrainene, sâmbătă au fost semnalate explozii și o presupusă activitate a dronelor în apropierea bazei navale a Flotei Baltice a Rusiei din Baltisk, regiunea Kaliningrad, în timp ce sirenele de alarmă aeriană au sunat în diferite părți ale exclavei ruse. Rapoartele vin pe fondul unor îngrijorări sporite privind securitatea în regiunea baltică, exclava rusă având graniță cu Polonia și Lituania, state membre ale NATO.

Canalele ucrainene de monitorizare de pe Telegram, Exilenova+ și Lachentyt, au raportat multiple explozii, sunete care ar putea proveni de la drone și o probabilă activitate a apărării aeriene ruse în jurul orașului Baltisk, un oraș-port de la Marea Baltică.

Publicația „The Kyiv Independent” nu a putut verifica în mod independent informațiile privind exploziile semnalate sau dacă baza navală a fost lovită.

De asemenea, s-a raportat că au sunat sirenele de raid aerian în Kaliningrad și în alte părți ale regiunii. Publicația ucraineană Grunt a relatat că alertele au urmat unui avertisment anterior privind un obiect aerian suspect care se apropia dinspre Lituania.

Guvernatorul Kaliningradului, Alexei Besprozvannih, a recunoscut că un sistem de alertă a fost activat în districtul Neman după ce autoritățile au detectat ceea ce el a descris ca fiind un obiect aerian suspect care se apropia dinspre Lituania.

Potrivit guvernatorului, specialiștii au investigat ulterior situația și au stabilit că nu exista nicio amenințare.

Surse regionale ruse au indicat că sirenele au sunat din nou mai târziu, în timp ce canalele de monitorizare au continuat să raporteze posibile activități ale dronelor.

Canalul ucrainean de monitorizare WarTranslated, citând surse ruse, a relatat afirmații potrivit cărora dronele ar fi atacat baza Flotei Baltice din Baltisk. Canalul a transmis, de asemenea, speculații neconfirmate potrivit cărora dronele ar fi putut fi lansate de pe o navă.

Separat, canalul ucrainean de pe Telegram Smolii a raportat o strălucire roșie pe cerul nopții și fum dens deasupra regiunii Kaliningrad. Locația și cauza incendiului semnalat nu au putut fi verificate independent.

Baltisk găzduiește o bază importantă a Flotei Baltice a Rusiei, ceea ce conferă acestui oraș-port o importanță strategică pentru operațiunile navale ale Moscovei în Marea Baltică.

Autoritățile ruse nu au confirmat imediat niciun atac asupra bazei navale, nici pagube la instalațiile militare și nici victime.

Pe fondul stării de alertă, ministrul de externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a emis o declarație pe rețelele sociale în care a subliniat că „Lituania nu a autorizat niciodată utilizarea spațiului său aerian pentru atacuri împotriva unor ținte din Federația Rusă, inclusiv în cazul de față”.