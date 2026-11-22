Mergeți la sală? Atunci feriți-vă de anabolizante, pentru că scad tocmai colesterolul bun, HDL colesterol. Colesterolul bun este principalul motiv al mișcării.

E timpul potrivit pentru vaccinarea antigripală. Vaccinul este a patra linie de prevenție cardiovasculară.

Ţigările pot sau nu să producă boli pulmonare. Dar sigur îmbolnăvesc arterele. La nivelul arterelor, apar infarctul şi accidentul vascular cerebral. Începe doctor de bine de weekend.

Haideţi să discutăm o dietă cu adevărat eficientă.

Dimineața- ceai sau cafea, ideal cu lapte ca să țină stomacul plin 2-3 ore și să țină de foame. La prânz un ou fiert și .... Vă dau toată reţeta la 10 fix la doctor de bine de weekend.