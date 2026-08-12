Radu Miruţă a declarat, miercuri, că, în cazul centralei de la Cernavodă, intervenţiile propuse de Ministerul Mediului au dus la câştigarea câtorva zile de funcţionare pentru Unitatea 2, relatează News.ro.

"Oficial, Centrala de la Cernavodă săptămâna trecută anunţase că urmează să fie decuplată, procedură de închidere, joia sau vinerea trecută. Apele Române au propus o serie de măsuri punctuale în lipsa realizării proiectului de la Bala, care a fost găsit blocat la Ministerul Transporturilor. Au propus chirurgical câteva măsuri pentru a prelungi funcţionarea centralei de la Cernavodă. Aceste măsuri au făcut parte dintr-un raport de expertiză tehnică a celor de la Apele Române, care au solicitat sprijin pentru a duce la îndeplinire acest raport Ministerului Apărării pentru dinamitarea acelei stânci, care a prelungit două-trei zile funcţionarea pentru dragare şi pentru scufundarea acelor barje", a afirmat Radu Miruţă.

El a explicat că toate costurile pentru dinamitarea stâncii din apropierea braţului Bala erau compensate dacă s-ar fi câştigat şi doar o zi de funcţionare în plus a centralei de la Cernavodă.

"Iniţial, cei de la Apele Române plănuiseră că în urma acestor acţiuni se va prelungi cu încă alte nouă zile funcţionarea centralei. Pare că planurile pe care le au făcut iniţial la faţa locului au fost un pic modificate şi nu va mai fi o perioadă de nouă zile, ci am înţeles că ar fi fost o perioadă de plus două, trei zile. Atunci când am pus în aplicare ca guvern această soluţie tehnică propusă de cei de la Apele Române, am făcut-o în urma discuţiilor cu cei de la Nuclearelectrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operaţiunea asta de dinamitare a stâncii şi de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câştigăm o zi de funcţionare a centralei de la Cernavodă. S-a câştigat aproape o săptămână", a transmis ministrul interimar al Apărării.

Radu Miruţă a fost întrebat dacă ştie câţi centimetri are Dunărea la Cernavodă.

"Da, ştiu exact. Azi dimineaţă avea 182 de centimetri, mult sub cota de 185. Asta înseamnă că se păstrează trendul deciziei de ieri şi anume ca mâine dimineaţă la ora 7 să înceapă procedura de oprire. Nu este una instant. Este una cu reducere a capacităţii. Este un proces extrem de bine cuantificat, toţi paşii sunt cunoscuţi. E puţin probabil să se întâmple minuni până mâine, dar acest comitet tehnic al uzinei nuclear-electrice de la Cernavodă e unul foarte serios. Nu ne jucăm cu fisiunea nucleară şi cu astfel de reacţii nucleare care se întâmplă la Cernavodă", a declarat Radu Miruţă.

Unitatea 2 de la Centrala Nuclear-Electrică (CNE) Cernavodă va fi închisă începând de joi dimineaţă, a anunţat directorul CNE, Romeo Urjan.

Potrivit acestuia, procedura de oprire controlată se va desfăşura pe parcursul a câtorva ore.

"În jurul prânzului vom fi la putere zero şi deconectaţi de la Sistemul Energetic Naţional", a mai afirmat Romeo Urjan.

Nuclearelectrica a anunţat, marţi, că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineaţa zilei de 13 august.

Ministerul Energiei a precizat că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a iniţiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unităţii 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, dar menţionează că procedurile sunt uzuale. În plus, ministerul anunţă că se iau măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.