După datele Agenției Executive „Cercetare și Întreținere a Dunării", nivelul raportat este de minus 116 cm sub cota zero convențională. În sectorul bulgăresc al râului, la majoritatea posturilor hidrometrice se înregistrează o scădere între 1 și 5 cm, arată btvNovinite.

Toate restricțiile privind circulația navelor rămân în vigoare pe întregul sector al râului.

Potrivit informațiilor Direcției „Supraveghere Fluvială", în ultima zi, o navă care rămăsese blocată în canalul de navigație al unui banc de nisip nou format în zona Lom a fost eliberată cu ajutorul unui alt vas. Ieri, în zona satului Gomotarți, în afara canalului de navigație, o altă navă a rămas blocată, dar nu a afectat traficul fluvial.

Situația hidrologică rămâne complicată

Nivelul scăzut al râului a scos la iveală descoperiri periculoase din trecut. În ultimele zile, militarii au neutralizat muniții neexplodate care au ieșit la suprafață în apropiere de Lom, Vidin și în alte zone de-a lungul râului.

Proiectile de artilerie, ghiulele vechi și o bombă de aviație, care are aproape 2 metri lungime, au fost găsite în doar câteva zile.

„De când Dunărea s-a retras, pe o perioadă de două săptămâni, formația noastră pentru cercetare, extracție, transport și distrugere a munițiilor neexplodate a fost activată de cinci ori", a declarat miercuri dimineață la bTV sergentul-major Lubomir Tsvetkov din cadrul Batalionului 10 Mecanizat al Forțelor Terestre din Vrața.

Munițiile au fost găsite de-a lungul Dunării, de la Vidin la Lom.

Cum procedează militarii

„Efectuăm cercetări cu un detector de metale pentru a vedea dacă mai există altceva în jurul descoperirii. Dacă nu mai este nimic, intervenim, inspectăm cu atenție încărcătura de luptă și, dacă este posibil să fie extrasă și transportată, procedăm la transportul ei către unul dintre poligoanele Forțelor Terestre pentru a fi distrusă ulterior. Dacă nu există această posibilitate, procedăm la distrugerea la fața locului, în strictă conformitate cu măsurile de siguranță", a declarat sergentul-major Tsvetomir Voinov.

„Avem un costum cu vizor pe care îl folosim la extracție și neutralizare. Ne protejează. Un costumul ușor îl folosim atunci când distrugem munițiile neexplodate care au fost descoperite. Aceasta face parte din echipamentul nostru. Cel mai mare depozit a fost în satul Kovačița, pe malul Dunării", au mai spus specialiștii.

În zona Lomului, au găsit o bombă de aviație de 2 metri lungime, cu detonator. O bombă de aviație corodată. Au detonat-o la fața locului.

„Când oamenii văd așa ceva, trebuie să marcheze locul cu un obiect pentru a-i semnala și pe ceilalți, astfel încât să nu o atingă și să nu o miște. Cât mai repede, autoritățile – Ministerul de Interne sau 112 – sunt anunțate, iar apoi sunt sesizate Forțele Terestre sau, în special, noi. Apoi specialiștii se vor deplasa la fața locului, vor verifica și vor lua măsuri pentru distrugere, transport etc. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să îl știți este să nu o atingeți și să nu o mișcați", au mai spus sergenții.

Se găsesc, de asemenea, proiectile mai mici – de la 105 mm la 155 mm – obuze de artilerie.

Toate munițiile sunt periculoase și nu trebuie atinse sau mutate. Acesta este cel mai important lucru de știut.

Descoperirile sunt puternic corodate și nu se poate spune de cât timp se aflau acolo