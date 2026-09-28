Presa străină scrie că acesta ar fi implicat într-o amplă rețea infracțională, pentru care ar fi spălat bani. Acasă la șeful acestei rețele, tot un cetățean turc, s-ar fi găsit peste 200 de kilograme de aur și diferite sume de bani. Reprezentanții firmei din România a turcului susțin că acuzațiile nu au nicio legătură cu afacerile de la noi.

Imaginile, care surprind mai multe percheziții, au fost făcute publice de autoritățile din Turcia în luna august. Vizați au fost 32 de suspecți care ar fi făcut parte dintr-o rețea infracțională specializată în infracțiuni economice, prin care statul turc ar fi fost păgubit cu milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, ramificațiile acestei grupări s-ar fi întins până în România. Un martor cu identitate protejată le-ar fi spus procurorilor din Ankara că Ahmet Ugur Pakcan, patronul unor șaormerii și case de schimb valutar din București, ar fi fost mâna dreaptă a liderului rețelei.

„Pakcan era unicul administrator al unui cămin studențesc din București care ar fi aparținut acestei structuri. G.K. a susținut că respectivul cămin a fost transformat într-unul dintre centrele importante ale structurii, atât din punct de vedere financiar, cât și ideologic", scrie presa turcă.

Potrivit relatării martorului, în bagajele studenților turci care veneau de acasă din vacanță ar fi fost ascunse sume mari de dolari, euro și lire sterline. Studenții nu aveau voie să deschidă bagajele până când nu ajungeau în România.

Corespondent PRTV: „Deși arestările din dosar au avut loc acum o lună, autoritățile române spun că până acum nu au primit nicio cerere din partea anchetatorilor turci cu privire la cercetări judiciare care să vizeze afacerile din București ale cetățeanului turc arestat la Ankara.”

Contactați de Știrile PRO TV, pentru un punct de vedere, reprezentanții șaormeriilor au transmis că afacerile din România nu au nicio legătură cu ce scrie presa turcă despre Ahmet Ugur Pakcan. Acesta nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.