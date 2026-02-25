Totul s-a întâmplat după ce mașina în care se aflau unul dintre conducătorii auto în vârstă de 51 de ani și o pasageră de 15 ani ar fi ajuns pe sensul opus de mers.

Acolo, vehiculul s-a ciocnit cu un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 45 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât cele trei victime au rămas blocate în caroseriile mașinilor.

Pompierii au intervenit pentru descarcerare, iar apoi răniții au fost preluați de medici. În ciuda manevrelor de resuscitare, cei doi șoferi nu au supraviețuit.

Copila, pe de altă parte, a suferit răni la picior, coloană, abdomen și torace. A fost transportată de urgență la Spitalul de Pediatrie din Sibiu.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.