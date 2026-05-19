Au luat peste 2 milioane de euro şi un million de lei avand de la trei firme din Bihor, pentru măşti şi alte materiale de protecţie, susţinând că au tehnologia necesară şi experienţă pentru a livra produse de calitate.

Au livrat calitate inferioară şi cantităţi mult mai mici decât cele promise, iar cea mai mare parte din bani a fost folosită pentru a cumpăra imobile şi maşini de lux.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor anunţă, marţi, trimiterea în judecată a doi inculpaţi – un cetăţean român stabilit în Elveţia, administrator al unor societăţi comerciale cu sediul în Elveţia şi România şi a unei femei din municipiul Oradea – pentru săvârşirea unor infracţiuni în legătură cu achiziţionarea şi livrarea de linii tehnologice pentru producerea de măşti, mănuşi şi filtru melt‑blown, în perioada pandemiei COVID‑19.

„În contextul pandemiei de COVID‑19, pe fondul cererii foarte ridicate de măşti şi mănuşi medicale şi al preţurilor exponenţial crescute, trei societăţi comerciale din judeţul Bihor (controlate în fapt de aceeaşi persoană) a iniţiat investiţii pentru producerea de astfel de produse. Astfel, inculpatul D. (cu dom. în Braşov), în calitate de administrator al unor societăţi din Elveţia şi România, s‑a prezentat ca producător şi furnizor de linii tehnologice performante pentru măşti tip FFP3, mănuşi laptex/nitril şi filtru melt‑blown, garantând parametri tehnici de producţie ridicaţi (inclusiv 100–120 măşti/minut FFP3 şi 1,5 tone/zi filtru melt‑blown), precum şi capacitatea de a livra rapid utilajele şi materiile prime necesare”, transmis procurorii.

Potrivit acestora, femeia din Oradea, în calitate de intermediar, a identificat şi a pus în legătură părţile, a întocmit planuri de afaceri şi a prezentat inculpatul şi societăţile acestuia drept producători serioşi, cu fabrici şi participaţii în China, susţinând în mod constant, în faţa persoanelor vătămate, seriozitatea şi capacitatea tehnică şi financiară a acestora.

„În aceste condiţii, trei societăţi comerciale din Bihor au încheiat, în perioada mai– august 2020, contracte de vânzare‑cumpărare cu societăţile administrate de inculpatul D., pentru achiziţia de linii de producţie măşti şi mănuşi, respectiv linie melt‑blown şi materii prime, achitând, cu titlu de avans, sumele de aproximativ 2.114.905,35 euro şi 1.884.597,49 lei”, mai arată procurorii.

Aceştia precizează că o parte importantă din sumele încasate nu a fost utilizată pentru executarea contractelor (comandarea şi plata utilajelor şi materiilor prime, fiind făcute plăţi către producători chinezi doar de aprox. 600 mii euro), ci a fost direcţionată imediat de inculpat către achiziţia de bunuri imobile şi autoturisme de lux, plăţi către terţi şi comisioane, inclusiv în favoarea inculpatei, care a încasat, printr‑o societate controlată, aproximativ 194.750 euro cu titlu de commission.

Utilajele livrate ulterior din China au avut caracteristici tehnice semnificativ inferioare celor garantate (producând în fapt doar măşti de tip FFP2, în număr de aproximativ 25–28 bucăţi/minut, şi filtru melt‑blown în cantitate de circa 200–270 kg/zi, de calitate inferioară), iar o parte dintre bunurile contractate (linia de mănuşi şi o mare parte din materia primă) nu au mai fost livrate.

„Astfel, s-a reţinut că fapta inculpatului D, care, în calitate de reprezentant de drept al SC D Braşov şi SC D GMBH Zurich – Elveţia – societăţi vânzătoare, în perioada aprilie 2020 – aprilie 2021, beneficiind de complicitatea inculpatei P, i-a indus şi menţinut în eroare pe reprezentanţii SC A SRL Săcădat, SC T SRL Oradea şi SC M SRL Oradea – societăţi cumpărătoare – administrator X, cu ocazia perfectării, semnării, derulării şi finalizării contractelor de vânzare – cumpărare încheiate între societăţile sus-menţionate”, explică procurorii.

S-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea celor doi inculpaţi, până la concurenţa valorii probabile a pagubei de 2.114.905,35 euro şi 1.884.597,49 lei, reprezentând plată parţială contracte.

Dosarul a fost înaintat, spre judecare, Tribunalului Bihor.