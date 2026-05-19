Tribunalul Național din Madrid anchetează posibile nereguli financiare legate de operațiunea de salvare a companiei aeriene Plus Ultra de către guvernul spaniol, care a primit în anul 2021 suma de 53 de milioane de euro din fonduri publice, în cadrul programului de redresare post-COVID-19.

Potrivit Associated Press, Curtea a transmis într-un comunicat că ancheta a fost extinsă pentru a-l include ;i pe Zapatero, care a fost citat să răspundă la întrebările unui judecător pe 2 iunie.

Poliția, în baza mandatelor emise de judecătorul de instrucție, a percheziționat marți biroul lui Zapatero.

Zapatero, în vârstă de 65 de ani, a fost prim-ministru între 2004 și 2011. El este membru al Partidului Socialist condus de actualul prim-ministru Pedro Sánchez.

El a negat orice faptă ilegală legată de planul de salvare într-o audiere la Senat din martie, afirmând că „nu a primit niciodată comisioane de la Plus Ultra”.

Plus Ultra este o companie aeriană deținută de spanioli, cu investitori din Venezuela. Aceasta s-a specializat în zboruri între Spania și Venezuela, Peru și Ecuador.

De la părăsirea funcției, Zapatero și-a concentrat o mare parte din activitate pe menținerea dialogului cu regimul de extremă stânga din Venezuela, care a fost în mare măsură izolat de țările occidentale după ce a reprimat opoziția democratică.

Zapatero nu mai ocupă o funcție publică de un deceniu, de când Plus Ultra a primit ajutorul financiar.

Fostul premier este considerat un aliat politic al lui Sánchez, al cărui partid a fost zguduit de alte scandaluri de corupție în ultimii doi ani.