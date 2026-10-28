Această creştere a numărului de votanţi a fost determinată de dorinţa urgentă de a destrăma coaliţia de dreapta a lui Netanyahu, care include miniştri cu poziţii radicale, precum Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich, potrivit News.ro.

Partidele arabe ar putea juca un rol-cheie în formarea unei coaliţii pentru constituirea unui nou guvern. Însă nu este încă clar cum ar putea arăta aceasta.

Se estimează că blocul prim-ministrului Benjamin Netanyahu va deţine în jur de 50 de locuri în viitorul parlament. Însă acesta a exclus în mod explicit formarea unui guvern împreună cu partidele arabe. Pentru a forma o majoritate în Knesset, el are nevoie de 61 de locuri.

Între timp, şi Gadi Eisenkot - al cărui bloc de opoziţie ar urma să deţină 52 de locuri, potrivit proiecţiilor - a declarat că aceste partide nu îndeplinesc cerinţele sale pentru formarea unui guvern, printre care se numără recunoaşterea Israelului ca stat evreiesc şi recunoaşterea Hamasului ca organizaţie teroristă ce trebuie desfiinţată.

Cu toate acestea, un sondaj realizat de Centrul aChord al Universităţii Ebraice arată că majoritatea alegătorilor din blocul de opoziţie doresc ca această alianţă să se concretizeze. Peste 61% dintre alegătorii din blocul de opoziţie doresc ca Eisenkot să formeze un guvern împreună cu Raam, potrivit sondajului. Doar 20% dintre aceşti alegători au declarat că preferă organizarea de noi alegeri, în timp ce 12% s-au pronunţat în favoarea unui guvern de rotaţie cu Netanyahu şi numai 7% preferă un guvern cu partidele ultraortodoxe.

Netanyahu s-a adresat susţinătorilor

Premierul israelian în exerciţiu Benjamin Netanyahu a urcat pe scenă miercuri, puţin după ora locală 3 dimineaţa, la petrecerea post-alegeri organizată de partidul său la Ierusalim, spunându-le susţinătorilor că rezultatele oficiale vor arăta că „Likud este cel mai mare partid din Israel” şi că trebuie să formeze un guvern naţional puternic de dreapta.

El a afirmat că blocul de dreapta deţine o majoritate clară în rândul populaţiei evreieşti, în ciuda exit-pollurilor care arată că alianţa sa se află la egalitate cu blocul de opoziţie condus de Gadi Eisenkot, fostul şef al armatei. El a spus că partidul său „aşteaptă încă rezultate concrete” în urma numărării voturilor.

Netanyahu le-a transmis susţinătorilor că ţara trebuie să „formeze un guvern naţional puternic, de dreapta”, adăugând că nu trebuie format un guvern care să se bazeze pe sprijinul partidelor arabe. Este o „ruşine” că anumite partide sunt dispuse să coopereze cu partidele arabe, a comentat Netanyahu.

Cu vocea puţin răguşită, Netanyahu a criticat presa care a prezis că Likud va obţine rezultate slabe la alegeri. „Blocul de dreapta are o majoritate clară şi decisivă în rândul publicului sionist, în rândul publicului evreu şi al tuturor celor care susţin statul”, a spus el. Din acest motiv, „avem nevoie de un guvern de dreapta, naţional şi puternic. Asta trebuie făcut”, a continuat el. Este de neconceput „să punem în pericol Israelul şi să formăm un guvern care se bazează pe partide arabe antisioniste, partide care se opun înseşi existenţei noastre, care consideră Hamas o organizaţie caritabilă, care îi numesc pe soldaţii noştri criminali de război”, a arătat el.

Premierul şi-a început discursul enumerând succesele militare ale Israelului şi a afirmat că Israelul şi SUA pot încă, împreună, să facă faţă Iranului. „Israelul se confruntă cu o ocazie istorică, unică, alături de prietenul nostru, preşedintele Trump, de a elimina ameninţarea iraniană odată pentru totdeauna”, a spus el. „Am reuşit să ne învingem duşmanii şi vom reuşi şi în viitor”, a dat asigurări Netanyahu. „Iranul este mai slab ca niciodată, iar Israelul mai puternic ca niciodată”, a spus el.

The Wall Street Journal, citând surse la curent cu discuţiile, a scris marţi că Statele Unite au informat mai multe ţări arabe din Golf, a căror identitate nu a fost precizată, să se pregătească pentru o ofensivă militară de scurtă durată, dar intensă, după alegerile intermediare americane. Articolul precizează că armata americană trimite o baterie de rachete Patriot din Texas pentru a-şi consolida apărarea aeriană şi retrage trupele din bazele unde ar putea fi expuse focului iranian, ceea ce ziarul descrie ca fiind semne că SUA şi Israelul se pregătesc pentru o nouă rundă de confruntări cu Republica Islamică.

Casa Albă a răspuns că nu va comenta „planuri militare sensibile care ar putea exista sau nu”, dar a subliniat că „preşedintele Trump păstrează toate opţiunile deschise pentru a se asigura că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”.