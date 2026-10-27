Sondajul la ieşirea de la urne arată că blocul partidelor evreieşti care se opun lui Netanyahu este cel majoritar şi se estimează că va obţine un total de 52 de mandate, comparativ cu 50 de mandate pentru partidele care îl susţin pe premier. Însă niciuna dintre tabere nu se apropie de majoritatea de 61 de locuri din Knesset, care are 120 de locuri, conform News.ro.

Partidele conduse de arabi, care se opun şi ele lui Netanyahu, se estimează că vor obţine un total de 18 locuri, un număr record pentru acest sector.

Conform sondajului la ieşirea de la urne, Likud va obţine 24 de locuri în Knesset, în timp ce partidul de opoziţie de centru Yashar, condus de Gadi Eisenkot, va obţine 22 de locuri.

Lipsa unui câştigător clar este în concordanţă cu sondajele din ultimele săptămâni, care au prevăzut un rezultat electoral neconcludent. Acest lucru indică faptul că, în zilele şi săptămânile următoare, partidele şi liderii acestora vor negocia între ei în încercarea de a aduna suficient sprijin pentru a forma un guvern, eventual cu sprijinul partidelor conduse de arabi, care, în general, nu s-au alăturat coaliţiilor de guvernare.

Atât Netanyahu, cât şi Eisenkot ar putea să-şi declare victoria şi să îi ceară preşedintelui Isaac Herzog să le acorde prioritate în formarea unui guvern, având în vedere că Netanyahu conduce cel mai mare partid, iar Eisenkot conduce cel mai mare bloc.

Totuşi, rămâne deschisă şi posibilitatea ca nici Netanyahu, nici adversarii săi să nu reuşească să formeze o coaliţie. În acest caz, Israelul ar putea organiza alegeri repetate, Netanyahu rămânând în funcţia de prim-ministru interimar. Aceasta ar fi o repetare a perioadei 2019–2022, când ţara a organizat cinci runde de vot.

Sondajul la ieşirea de la urne apare în momentul în care Comisia Electorală Centrală a început deja numărarea voturilor. Comisia va furniza rezultatele oficiale pe parcursul nopţii, iar rezultatele reale diferă adesea de proiecţiile sondajelor la ieşirea de la urne, subliniază The Times of Israel.

Pe locul al treilea, potrivit sondajului la ieşirea de la urne, se află partidul de opoziţie B’Yachad, condus de fostul prim-ministru Naftali Bennett, cu 12 locuri, urmat de partidul Lista Comună, condus de arabi, cu 11 locuri.

Două partide mici, Rezerviştii (nealiniaţi) şi Poporul Israelului (de dreapta), se estimează că nu vor atinge pragul minim de 3,25% din voturi necesar pentru a intra în Knesset, potrivit Canal 12.