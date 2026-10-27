Alegeri în Israel. Cele cinci scenarii pentru viitorul guvern israelian. Benjamin Netanyahu riscă să piardă puterea

Atacurile din 7 octombrie au fost urmate de trei ani de conflict regional, inclusiv războiul din acest an împotriva Iranului, care a declanșat o criză energetică globală încă în desfășurare și a provocat moartea a mii de persoane, în principal în Liban și Iran.

Asaltul Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) asupra Fâșiei Gaza, condamnat la nivel mondial, care a provocat moartea a cel puțin 75.000 de persoane și a fost calificat drept genocid de o comisie a ONU, de academicieni, de specialiști în drept și de organizații pentru drepturile omului israeliene și internaționale, a transformat Israelul într-un paria pe scena mondială.

Sub mandatul lui Netanyahu, militanții Hamas au ieșit din Gaza în urmă cu trei ani pentru a ucide aproape 1.200 de persoane, majoritatea civili, în cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului. Aceste alegeri sunt considerate pe scară largă drept un referendum asupra conducerii lui Netanyahu de la momentul acelor atacuri.

Pentru Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, care a condus „cel mai de extremă dreapta guvern din istoria Israelului”, mai notează publicația britanică, miza este atât politică, cât și personală. El este judecat pentru corupție în trei dosare distincte, în ciuda intervențiilor lui Donald Trump, care a cerut o grațiere preventivă și chiar i-a scris președintelui israelian Isaac Herzog în numele lui Netanyahu. Procesele sunt încă în curs de desfășurare.

Potrivit The Guardian , majoritatea sondajelor indică faptul că alianța prim-ministrului Benjamin Netanyahu își va pierde majoritatea în Knesset, care numără 120 de locuri, însă nici blocul de opoziție nu va reuși probabil să obțină cele 61 de locuri necesare pentru formarea unui guvern.

Cele cinci scenarii posibile după alegerile din Israel

O schimbare de doar unul sau două locuri în parlament ar putea decide dacă Benjamin Netanyahu va rămâne prim-ministru al Israelului, dacă liderul opoziției, Gadi Eisenkot, îl va înlocui sau dacă Israelul se va îndrepta spre încă un tur de alegeri - notează publicația israeliană YNet News.

Rezultatul rămâne extrem de incert, existând mai multe scenarii posibile pentru formarea unui guvern și nicio garanție că vreuna dintre taberele politice va obține majoritatea.

Majoritatea sondajelor de opinie indică faptul că nici aliații de dreapta și religioși ai lui Netanyahu, nici partidele care doresc să-i ia locul nu vor obține cele 61 de locuri necesare pentru a asigura o majoritate în Knessetul israelian, care numără 120 de membri.

Însă, chiar și în absența unui câștigător clar, negocierile ar putea duce la formarea unui nou guvern, a unui guvern minoritar fragil sau la un acord neașteptat între rivalii politici. Iată cele cinci scenarii principale și calendarul evenimentelor care vor urma după numărarea voturilor.

Scenariul 1: un guvern al opoziției condus de Eisenkot

Majoritatea sondajelor sugerează că niciunul dintre blocurile politice nu va obține 61 de locuri, ceea ce face ca o victorie categorică a opoziției să fie un rezultat neașteptat. Însă, dacă partidele care doresc să-l înlocuiască pe Netanyahu obțin majoritatea, acestea ar putea forma o coaliție alcătuită din partidul de centru Yashar al lui Gadi Eisenkot, partidul Together al fostului prim-ministru Naftali Bennett, partidul Yisrael Beiteinu al lui Avigdor Liberman și partidul de stânga Democrații al lui Yair Golan.

În ciuda dezacordurilor din cadrul opoziției, în special a reticenței lui Bennett și Liberman de a-l accepta pe Eisenkot în funcția de prim-ministru, Eisenkot ar fi candidatul cel mai probabil pentru a conduce un astfel de guvern dacă partidul său ar ieși cel mai mare din bloc.

Provocarea ar consta atunci în transformarea majorității electorale într-o coaliție funcțională, în ciuda diferențelor politice și ideologice dintre partide.

Scenariul 2: Netanyahu câștigă un nou mandat

Alternativa este o victorie a blocului de dreapta și religios al lui Netanyahu, care ar trebui să obțină cel puțin 61 de locuri, deși sondajele sugerează că acest rezultat este chiar mai puțin probabil decât o majoritate absolută a opoziției. Un astfel de rezultat i-ar permite lui Netanyahu să-și reconstituie actuala coaliție, reunind partidele Likud, Shas (ultraortodox) și Iudaismul Torah Unit, partidul de extremă dreapta Otzma Yehudit al lui Itamar Ben-Gvir și Partidul Sionismului Religios al lui Bezalel Smotrich.

Coaliția ar putea include, de asemenea, partidul „Poporul Israelului”, condus de fostul comandant militar Ofer Winter, cu condiția ca acesta să obțină suficiente voturi pentru a intra în parlament. Dacă partidul lui Winter nu reușește să depășească pragul electoral de 3,25%, perspectivele lui Netanyahu de a obține o majoritate ar putea deveni și mai dificile.

Scenariul 3: un guvern minoritar care depinde de partidele arabe

Dacă opoziția obține mai multe locuri în rândul partidelor conduse de evrei decât blocul lui Netanyahu, dar nu reușește să obțină o majoritate absolută, Eisenkot ar putea încerca să formeze un guvern minoritar. În cadrul sistemului parlamentar israelian, un nou guvern nu are neapărat nevoie de sprijinul a 61 de parlamentari pentru a-și prelua mandatul. Acesta trebuie să câștige un vot de încredere în parlament, care poate fi aprobat cu o majoritate simplă a celor care votează, chiar și cu un singur vot.

Eisenkot a declarat că nu va negocia cu partidele arabe sau ultraortodoxe, nu le va oferi concesii politice și nu va încheia acorduri cu acestea. El mizează pe faptul că deputații arabi s-ar abține de la votul de încredere, mai degrabă decât să-l ajute pe Netanyahu să rămână la putere.

Însă chiar dacă s-ar forma un astfel de guvern, supraviețuirea acestuia ar putea depinde de sprijinul parlamentar extern din partea partidelor arabe sau a facțiunilor ultraortodoxe ashkenazi dispuse să negocieze cu privire la finanțarea guvernului și la recrutarea militară. Fără acest sprijin, guvernul s-ar putea prăbuși rapid.

Cel mai mare obstacol este, totuși, Liberman, care a exclus sprijinirea unui guvern de minoritate. El susține că o astfel de înțelegere ar fi de scurtă durată și ar putea, în cele din urmă, să-l consolideze pe Netanyahu în cadrul unor noi alegeri.

Dacă Liberman nu își schimbă poziția, acest scenariu pare puțin probabil, chiar dacă unele personalități din opoziție ar prefera înlocuirea lui Netanyahu pentru o perioadă limitată decât menținerea lui în funcție.

Scenariul 4: Guvernul de unitate Netanyahu-Eisenkot

O altă posibilitate este o coaliție largă care să-i reunească pe Netanyahu și Eisenkot, în special dacă rezultatele puternice obținute de partidele arabe vor face ca ambele blocuri rivale să rămână cu mult sub pragul majorității. Un astfel de acord ar putea include o înțelegere de împărțire a puterii, în cadrul căreia cei doi lideri să se alterneze în funcția de prim-ministru pe durata mandatului guvernului.

Atât Netanyahu, cât și Eisenkot au respins public un astfel de parteneriat, ceea ce îl face dificil din punct de vedere politic.

Cu toate acestea, președintele Isaac Herzog ar putea încerca să încurajeze un compromis dacă alegerile vor duce la un impas prelungit și niciuna dintre părți nu va reuși să formeze o coaliție viabilă.

Scenariul 5: noi alegeri, cu Netanyahu în funcție

Dacă blocul lui Netanyahu câștigă mai multe locuri în rândul partidelor conduse de evrei decât opoziția, dar nu ajunge la 61, iar niciuna dintre părți nu este dispusă să coopereze cu partide din afara propriului tabără, Israelul s-ar putea confrunta cu noi alegeri.

În astfel de circumstanțe, Netanyahu ar rămâne în funcție ca prim-ministru interimar până la formarea unui nou guvern, prelungindu-și potențial mandatul cu câteva luni fără a-și asigura o nouă majoritate parlamentară.

Acest rezultat ar prelungi incertitudinea politică și ar putea trimite israelienii din nou la urne, fără nicio garanție că un alt scrutin ar produce un rezultat diferit.