Potrivit acestui institut de referință, puterile nucleare mondiale dispun de un total estimat la 12.187 de ogive nucleare, dintre care aproximativ 9.745 se află în stocuri, în vederea unei potențiale utilizări.

Este vorba despre o ușoară scădere față de anul precedent. De la sfârșitul Războiului Rece, ogivele vechi au fost în general demontate mai rapid decât au fost desfășurate altele noi, antrenând o scădere a numărului total de ogive.

„Vestea cea mai îngrijorătoare este că, chiar dacă numărul armelor nucleare a scăzut, nivelul pericolelor și riscurilor nucleare crește”, declară AFP directorul SIPRI, Karim Haggag.

Mai multe arme desfășurate, mai puține demontate

Tendința scăderii stocurilor de arme nucleare ar urma să se inverseze în anii viitori, „pentru că ritmul demontării scade, în timp ce desfășurarea unor noi arme nucleare accelerează”, estimează institutul într-un comunicat.

Fragilizarea sistemelor de control al armamentului strategic – și anume prin acorduri internaționale – și rivalitatea între marile puteri dotate cu armament nuclear sunt semne suplimentare de îngrijorare, potrivit lui Haggag.

O altă tendință îngrijorătoare este că „statele dotate cu arme nucleare le scot din stocuri și le desfășoară pe vectori nucleari. Asistăm, așadar, la o creștere a numărului armamentului nuclear desfășurat”, declară Haggag.

Statele Unite și Rusia dețin, împreună, aproximativ 83% dintre stocurile mondiale de armament nuclear – peste 5.000 de ogive fiecare.

Cele două țări au programe de modernizare a arsenalelor, însă fiecare întâmpină dificultăți.

Programul de modernizare nucleară al Statelor Unite avansează, însă se confruntă cu „dificultăți de planificare și finanțare susceptibile să le întârzie și mai mult și să le crească în mod considerabil costul”, scrie SIPRI.

Programul rus a înregistrat, la rândul său, teste ratate ale unor rachete balistice intercontinentale (ICBM), iar sancțiunile economice și constrângerile legate de războiul din Ucraina par, de asemenea, să îl afecteze.

China accelerează cel mai rapid ritm de înarmare nucleară

În același timp, China își dezvoltă arsenalul nuclear mai rapid decât orice altă țară.

„Intensificarea competiției geopolitice determină puternic China să se sprijine mai mult pe armamentul nuclear”, apreciază Haggag.

Potrivit SIPRI, China dispune în prezent de 620 de ogive, iar în funcție de modul în care va decide să își structureze forțele, va putea deține tot atâtea rachete balistice intercontinentale (ICBM) ca Rusia și Statele Unite – până în 2030.

Chiar dacă China va atinge 1.000 de ogive nucleare până atunci, acest nivel nu va corespunde decât unui sfert din stocurile americane și ruse, relevă SIPRI.

Europa, Asia și Orientul Mijlociu: evoluții inegale

În Europa, Franța și Regatul Unit și-au menținut arsenalele nucleare la un nivel stabil – 290 și, respectiv, 225 de ogive –, însă SIPRI notează că stocurile britanice urmează să crească în urma unei revizuiri a programului în 2021.

Președintele francez Emmanuel Macron a ordonat, la rândul său, în martie, o creștere a stocului francez.

India și-a crescut, de asemenea, ușor arsenalul nuclear la 190 de ogive.

Numărul focoaselor nucleare ale Pakistanului, rivalul Indiei, a rămas stabil la 170, însă Pakistanul a continuat să acumuleze materiale fisionabile, „ceea ce sugerează că arsenalul său ar putea fi extins în următorii zece ani”.

Coreea de Nord continuă să își „urmărească obiectivul declarat de a-și extinde în mod exponențial arsenalul nuclear”, potrivit SIPRI, care estimează că Phenianul dispune de aproximativ 60 de focoase nucleare.

Israelul – care nu recunoaște că deține armament nuclear – este, la rândul său, pe cale să își modernizeze arsenalul nuclear, evaluat la aproximativ 80 de ogive.