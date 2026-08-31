Yonas Fote și-a amenajat propriul „cinematograf” într-o încăpere cu podea de pământ și bănci joase din lemn. Cu ajutorul unui televizor și al unui sistem audio, le prezintă localnicilor filme nigeriene piratate, dublate în limba locală. Pentru o proiecție, fiecare spectator plătește echivalentul a 12 cenți, scrie Bloomberg.

Poate părea o activitate secundară de adolescent, dar cinematograful improvizat al lui Fote, în vârstă de 19 ani, din satul aglomerat Kamala din sudul Malawiului, face parte dintr-un experiment menit să arate cum ar putea arăta viitorul ajutorului umanitar: dă-le oamenilor bani și vezi ce fac cu ei.

Fote se numără printre beneficiarii a ceea ce se autointitulează cel mai mare experiment din lume privind transferurile directe de bani în numerar, fără condiții, un program în valoare de 198 de milioane de dolari gestionat de organizația non-profit GiveDirectly. Până la 230.000 de adulți din două districte ale Malawiului primesc fiecare aproximativ 1,2 milioane de kwacha, adică aproape 700 de dolari (600 de euro), și pot face ce doresc cu acești bani.

Banii stimulează micile afaceri

În apropierea cinematografului lui Fote, din districtul Chiradzulu, croitorul William Mwacho este ocupat cu confecționarea de rochii. El a cumpărat o mașină de cusut electrică de 500.000 de kwacha pentru a face față creșterii bruscă a comenzilor.

„Funcționează rapid și face hainele să arate frumos. Nu am făcut calculele, dar un lucru știu sigur: câștig foarte mulți bani.”, a spus Mwacho, vorbind în chichewa, limba dominantă din Malawi.

Conform standardelor lumii dezvoltate, 700 de dolari reprezintă prețul unui iPhone de bază. În Malawi, cea mai săracă țară din lume care nu este afectată de conflicte, această sumă este aproximativ egală cu produsul economic pe cap de locuitor pe un an. Obiectivul este simplu: ca oamenii să folosească acești bani în scop antreprenorial pentru a genera activitate economică, reducând astfel nevoia de ajutor în viitor.

Cea mai mare parte a proiectului este finanțată de cofondatorii startup-ului australian de design Canva, evaluat la 42 de miliarde de dolari. Și, deocamdată, pare să funcționeze în Kamala.

Proprietarul unui magazin expune primul frigider din sat, din care el și soția sa vând apă rece. Alți săteni își aprovizionează magazinele cu săpun și sare. Cecilia Malidadi pregătește cartofi prăjiți și varză pentru a le vinde ca gustare clienților săi, printre care se află și doi preoți aflați în vizită.

De când au sosit banii în februarie, s-a înregistrat o adevărată goană după tencuirea caselor și montarea acoperișurilor din tablă ondulată în locul celor din paie. Alții au cumpărat capre, iar unul dintre beneficiarii fondurilor construiește un adăpost pentru călătorii în trecere.

Ajutorul umanitar se schimbă

În contextul în care Statele Unite reduc drastic ajutorul, iar alți donatori tradiționali își redirecționează resursele către apărare și alte priorități, organizațiile caritabile și cele non-profit încearcă să-și valorifice cât mai bine fondurile disponibile. Transferurile de bani reprezintă o modalitate ieftină de a distribui resursele existente.

În Malawi, 47% din populația de aproximativ 21 de milioane de locuitori trăiește sub pragul de sărăcie stabilit de guvern, de 1.563 de kwacha pe zi. Aceasta înseamnă 90 de cenți la cursul oficial de schimb sau jumătate din această sumă la cursul de pe piața neagră, mai des utilizat.

„Am vrut să alegem o țară pașnică și, evident, una care să se confrunte cu un nivel ridicat de sărăcie extremă. Aceștia sunt cei mai bine cheltuiți bani ai mei și sunt extraordinar de eficienți în satisfacerea nevoilor umane de bază ale oamenilor.”, a declarat Melanie Perkins, cofondatoarea și directoarea executivă a Canva, care face parte din rândul miliardarilor.

Banii reduc nevoile de bază

Transferurile directe de bani au făcut obiectul dezbaterilor academice și al unor studii de mică amploare de zeci de ani. Întrebarea a fost întotdeauna dacă banii ar fi risipiți și dacă nu ar fi mai bine să fie folosiți pentru programe care necesită instructori și echipamente, cum ar fi creșterea găinilor și construirea de cotețe.

Contrastul dintre Kamala și Sapali, un sat din districtul Phalombe din apropiere, este izbitor. Personalul GiveDirectly din Sapali abia începe să înregistreze beneficiarii, cu scopul de a efectua plățile prin telefonul mobil în câteva săptămâni.

Odată cu încheierea recoltei de vară, sătenii stau în fața unor adăposturi rudimentare, petrecându-și lunile uscate și prăfuite de iarnă din emisfera sudică fără prea multe de făcut. Oamenii abia își câștigă traiul. Nu există bani pentru divertisment și sunt puține activități comerciale.

Fondată în 2008 de către studenți la masterat de la Universitatea Harvard și de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, GiveDirectly a derulat studii pilot și programe la scară redusă în mai multe țări, începând cu Kenya. Plățile au variat de la acordarea de bani exclusiv celor mai săraci membri ai comunităților, la ajutor în caz de dezastre și, în prezent, la subvenții comunitare.

Canva extinde finanțarea

În timp ce GiveDirectly și-a început activitatea în Malawi în 2019, Canva s-a alăturat inițiativei doi ani mai târziu. A început cu o contribuție modestă, înainte de a se angaja să doneze 50 de milioane de dolari și, anul trecut, încă 100 de milioane de dolari pentru a finanța programul pentru încă trei ani.

În Malawi, distribuirea banilor începe cu o întâlnire cu liderii comunității, care include adesea și pe șeful satului, înaintea unei adunări mai largi, sau Baraza, unde se explică programul. La un eveniment organizat într-un sat situat la aproximativ o oră și jumătate de mers cu mașina de capitala comercială, Blantyre, sătenii, împărțiți în grupuri de bărbați și femei, cântă și râd la glumele prezentatorului.

Deși aproximativ 98% dintre beneficiarii eligibili aderă la program, au existat câteva complicații. Proiectele au fost uneori împiedicate de convingerea că ar fi implicată vrăjitoria sau că ar fi vorba de o schemă politică menită să influențeze alegerile, a declarat Grace Jackson, directoarea națională a GiveDirectly în Malawi.

Beneficiarii decid singuri

Următoarea etapă constă în înregistrarea tuturor adulților eligibili, iar o plată simbolică se efectuează în câteva săptămâni. Odată ce primirea sumei este confirmată, restul banilor urmează, administratorii verificând periodic modul în care banii își produc efectul, în loc să ofere sfaturi cu privire la modul în care ar trebui cheltuiți.

Cercetările arată că, pentru fiecare dolar distribuit, se generează 2,50 dolari de activitate economică în următoarele 30 de luni, iar prețurile cresc doar marginal, a declarat Dennis Egger, profesor de economie la Universitatea Oxford, care a studiat programele GiveDirectly. Alte beneficii includ scăderea mortalității infantile, deoarece femeile însărcinate își pot plăti transportul la clinici și pot înceta să mai lucreze în săptămânile dinaintea nașterii.

La început, existau îndoieli că banii ar putea crea dependență sau că ar fi cheltuiți pe tentații precum alcoolul, a spus Egger.

Ajutorul tradițional dă rezultate slabe

Având în vedere că 83% din fiecare dolar donat ajunge la beneficiari, potrivit lui Jackson, proiectul din Malawi este mai eficient decât organizațiile caritabile care suportă costuri legate de personal, logistică, formare și alte cheltuieli. Organizația Charity Watch, cu sediul în Chicago, consideră că o rată de 75% sau mai mult reprezintă „o eficiență financiară ridicată”.

Mai mult, programele tradiționale de asistență au avut un impact redus în Malawi. Țara a primit aproximativ 20 de miliarde de dolari în cele două decenii până în 2023, potrivit Băncii Mondiale. Guvernul depinde de donatori pentru a-și finanța o mare parte din buget, iar ajutorul alimentar sosește anual. În ciuda acestui fapt, rata sărăciei a stagnat.