Serviciile secrete ucrainene anunță că Rusia a dezvoltat o armă cu care ar putea lovi mai multe orașe. Producția va fi uriașă

Rusia a dezvoltat modificări ale bombelor aeriene ghidate capabile să atingă o rază de acțiune de până la 400 km, ceea ce ar permite avioanelor rusești să lovească mult mai multe orașe ucrainene fără a folosi rachete.

Vadym Skibitskyi, șeful adjunct al Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU), a declarat, într-un interviu acordat Reuters, că producția în serie a noilor bombe cu o rază de acțiune de până la 200 km a început deja.

Rusia intenționează să fabrice aproximativ 500 de astfel de bombe până la sfârșitul anului. Versiunile cu o rază de acțiune de până la 400 km sunt încă în curs de dezvoltare.

Rusia intenționează să producă până la 120.000 de bombe aeriene ghidate în 2025, inclusiv versiuni modernizate ale munițiilor standard. Skibitskyi afirmă că forțele ruse lansează între 200 și 250 de astfel de bombe în fiecare zi. În octombrie, media zilnică era de aproximativ 170, potrivit Ukrainksa Pravda.

Bombele ghidate sunt echipate cu aripi și, uneori, cu motoare, ceea ce le permite să zboare zeci de kilometri. Raza lor de acțiune anterioară era estimată la aproximativ 90 km, dar noile modificări depășesc cu mult această cifră.

Aceste muniții sunt mai ieftine decât rachetele, dar transportă sute de kilograme de explozivi capabili să distrugă fortificații și clădiri. Ele au fost deja utilizate pe scară largă împotriva orașelor Harkov și Herson.

În octombrie, au fost înregistrate lovituri și în regiunile Mykolaiv, Poltava și Odesa, demonstrând raza de acțiune crescută a acestei arme.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













