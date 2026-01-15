Imagini rare cu un râs surprinse în Parcul Național Cozia, alături de puii săi

15-01-2026 | 11:00
Moment rar surprins în Parcul Național Cozia. Vigilentă, o femelă de râs deschide drumul și se asigură că nu este niciun pericol în poiana în care tocmai a intrat. Este urmată îndeaproape de cei doi pui, care încearcă să țină pasul.

Valentin Baciu

Imaginile au fost captate de o cameră de monitorizare a faunei sălbatice.

Râsul, cea mai mare felină din Europa, este un prădător discret și rar observat în libertate, spun specialiștii de la Romsilva.

Se deplasează fără zgomot, are auzul și mirosul foarte bine dezvoltate și o vedere excelentă, inclusiv pe timp de noapte, când iese de multe ori la vânătoare.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 15-01-2026 10:59

Imagini extrem de rare surprinse într-o pădure din Suceava. Cum arată lupta pentru supremație dintre doi cerbi
Stiri Diverse
Imagini extrem de rare surprinse într-o pădure din Suceava. Cum arată lupta pentru supremație dintre doi cerbi

Este perioada boncănitului, iar cerbii fac spectacol. Într-o pădure din Suceava doi masculi impunători au fost filmați în timp ce se luptă pentru supremație. În imagini vedem cum aceștia se aleargă și se împung.

Imagini rare în Delta Dunării. O colonie de păsări flamingo a poposit în apele de acolo și sunt șanse mari să rămână
Stiri actuale
Imagini rare în Delta Dunării. O colonie de păsări flamingo a poposit în apele de acolo și sunt șanse mari să rămână

Imagini de o frumusețe rară au fost surprinse în Delta Dunării de fotografi profesioniști. O colonie de păsări flamingo a poposit în apele de acolo și sunt șanse mari, spun biologii, să rămână la noi dacă vor fi ocrotite și vor putea trăi în liniște.

Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.  

CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru
Stiri Justitie
CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Activitatea, dar și formarea grupului este criticată și de CSM.

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda
Stiri externe
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

