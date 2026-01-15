Imagini rare cu un râs surprinse în Parcul Național Cozia, alături de puii săi

Moment rar surprins în Parcul Național Cozia. Vigilentă, o femelă de râs deschide drumul și se asigură că nu este niciun pericol în poiana în care tocmai a intrat. Este urmată îndeaproape de cei doi pui, care încearcă să țină pasul.

Imaginile au fost captate de o cameră de monitorizare a faunei sălbatice.

Râsul, cea mai mare felină din Europa, este un prădător discret și rar observat în libertate, spun specialiștii de la Romsilva.

Se deplasează fără zgomot, are auzul și mirosul foarte bine dezvoltate și o vedere excelentă, inclusiv pe timp de noapte, când iese de multe ori la vânătoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













