Graham a murit în urma unei boli scurte și subite, potrivit unui comunicat al biroului său publicat pe platforma X. Decesul a fost anunțată sâmbătă, 11 iulie, iar familia a cerut respectarea vieții private într-o perioadă extrem de dificilă, transmite Agerpres.

„În seara de sâmbătă, 11 iulie, senatorul american Lindsey Graham a decedat în urma unei maladii scurte și subite. Familia sa mulțumește celor care se roagă pentru ea și cere respectarea vieții sale private în timpul acestei perioade extrem de dificile”, a precizat biroul său de presă.

O carieră politică marcată de loialitate față de Trump

Lindsey Graham, în vârstă de 71 de ani, a fost un senator republican influent, cunoscut pentru pozițiile sale ferme în domeniul politicii externe și pentru loialitatea sa față de Donald Trump. De-a lungul carierei sale, a fost un susținător al unei politici externe agresive, în special în ceea ce privește Orientul Mijlociu și Rusia, și a jucat un rol important în confirmarea judecătorilor conservatori la Curtea Supremă.

Deși a avut unele divergențe cu Trump la începutul carierei sale politice, Graham a devenit ulterior unul dintre cei mai vocali susținători ai președintelui, în special în timpul procedurilor de destituire și în chestiuni de securitate națională.

Lindsey Graham a „militat în mod constant pentru rezultate în războiul împotriva terorismului care să protejeze interesele noastre de securitate națională pe termen lung”, se arată pe situl său.

Moartea senatorului Lindsey Graham lasă un loc vacant în Senatul SUA și în Partidul Republican. Guvernatorul Carolinei de Sud va numi un înlocuitor temporar, iar o alegeri speciale vor fi organizate pentru ocuparea definitivă a postului.