Opt foști ambasadori SUA, sprijin pentru Chișinău înainte de alegeri: Libertatea Moldovei este libertatea noastră

Sprijin internațional pentru Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare. Opt foști ambasadori SUA la București și Chișinău atrag atenția că „o victorie a forțelor pro-ruse” ar destabiliza situația în regiune.

Scrisoarea celor opt ambasadori vine într-un moment sensibil pentru Republica Moldova, mai exact cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare, notează Ziarul de Gardă.

O victorie a pro-europenilor ar permite Chișinăului să-și continue parcursul european, în timp ce o victorie a forțelor ruse ar putea duce la afecta „securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei”, explică foștii ambasadori.

„Stăm alături de fiecare cetățean care alege democrația, dreptatea, integrarea europeană și suveranitatea reală. Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie — alegerea Moldovei este alegerea lumii libere. Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor decide viitorul țării. O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei. În fața minciunii, alegem Adevărul. În fața tiraniei, alegem Libertatea. În fața fricii, alegem Democrația. Suntem alături de Republica Moldova — alăturați-vă nouă!”, au scris cei opt foști ambasadori.

Documentul este semnat de Adrian Zuckerman, Mark Gitenstein, Kathleen Kavalec, Jim Rosapepe, James D. Pettit, James Stuart Gilmore III, Michael R. Carpenter și Kent D. Logsdon, foști ambasadori ai SUA în România, Republica Moldova și la OSCE.

Maia Sandu, mesaj în Parlamentul European înainte de alegerile parlamentare

„Rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cel mai important scrutin din istoria Republicii Moldova, va decide dacă ne consolidăm ca o democrație stabilă pe drumul spre Uniunea Europeană, ca un vecin sigur al Ucrainei și un furnizor de securitate pentru UE, sau dacă Rusia ne destabilizează, ne smulge de lângă Europa și ne transformă într-o amenințare la frontiera de est a Europei”, a declarat în plenul Parlamentului European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Potrivit acesteia, aderarea Republicii Moldova la UE nu este doar un exercițiu tehnocrat, ci și o cursă contra cronometru pentru a ancora democrația moldoveană în Uniunea Europeană, „acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”.

Conform șefei statului moldovean, atacurile hibride devin și mai periculoase întrucât se schimbă constant, sunt digitale (plăți pe Telegram, minciuni pe TikTok, deepfake-uri pe Facebook și Instagram, peste 80% din conținutul toxic de pe TikTok fiind generat de inteligența artificială) și țintesc însăși „inima democrației: libertatea religioasă se transformă în propagandă, libertatea de întrunire - în proteste plătite, libertatea de asociere - în partide susținute de Kremlin, create peste noapte, libera circulație a capitalului - în bani iliciți pompați în politică”.

„Aceasta nu este doar situația Moldovei. Schemele cripto testate la Chișinău ajută acum Rusia să ocolească sancțiunile UE și să finanțeze războiul. Metodele de cumpărare a voturilor încercate în Moldova au apărut în alte țări. Alertele false cu bombă, remarcate mai întâi la alegerile noastre, au fost deja exportate către alte scrutinuri europene. Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”, a explicat Maia Sandu.

