Semnal pozitiv pe piețele financiare. Rezerva Federală a SUA a redus dobânda de referință și pregătește noi tăieri

17-09-2025 | 21:27
Jerome Powell
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% şi 4,25%, în linie cu estimările, transmite Reuters.

Este prima scădere a dobânzii din acest an, iar oficialii Fed au indicat că în continuare vor fi reduse costurile de împrumut, pe fondul temerilor privind situaţia de pe piaţa muncii.

"FOMC (Comitetul de politică monetară al Fed) acordă atenţie riscurilor la adresa ambelor părţi ale mandatului său dual şi apreciază că au sporit riscurile la adresa pieţei forţei de muncă. Crearea de locuri de muncă a încetinit, iar rata şomajului a crescut", se arată în comunicatul instituţiei.

Oficialii se aşteaptă ca rata inflaţiei să ajungă la 3% la finalul anului, mult peste ţinta Fed de 2%, în timp ce rata şomajului ar urma să se situeze la 4,5%, ambele previziuni fiind nemodificate faţă de cele publicate în iunie. Economia SUA ar urma să crească anul acesta cu 1,6%, faţă de un avans de 1,4% previzionat anterior.

Rata dobânzii în SUA nu a mai fost modificată din decembrie 2024, oficialii Fed fiind îngrijoraţi de efectele taxelor vamale asupra economiei şi inflaţiei în acest an.

elevi
Școlile din Italia impun restricții noi cu privire la codul vestimentar. Regulile sunt mai dure cu fetele decât cu băieții

