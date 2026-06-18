Șeful unui startup susține că odihna de calitate este una dintre cele mai bune investiții pe care o companie le poate face în oamenii săi, relatează Business Insider.

Compania americană, fondată în 2023, a crescut rapid și are în prezent 120 de angajați. În aprilie, aceasta a atras o finanțare de 150 de milioane de dolari, susținută de investitori importanți din Silicon Valley. În acest context, CEO-ul Matan Grinberg a dezvăluit că le-a oferit tuturor angajaților câte o husă inteligentă pentru saltea, evaluată la aproximativ 3.000 de dolari.

Somnul, tratat ca un avantaj competitiv

Grinberg a explicat că îi vede pe inginerii companiei asemenea sportivilor de performanță, care au nevoie de recuperare pentru a da randament maxim.

„Vreau să mă asigur că fiecare își folosește la maximum capacitatea intelectuală. Pentru asta, trebuie să ai un somn de calitate”, a declarat el pentru Business Insider.

Dispozitivele oferite angajaților reglează automat temperatura patului, pot încălzi sau răci fiecare parte a saltelei separat și includ funcții avansate pentru confort în timpul somnului.

Pe lângă investiția în somn, CEO-ul spune că încearcă să elimine și factorii care afectează concentrarea la birou. Din acest motiv, limitează produsele cu zahăr procesat și preferă să ofere gustări considerate mai sănătoase, precum chipsuri proteice și băuturi pe bază de matcha.

Potrivit acestuia, astfel de beneficii au un impact direct asupra performanței profesionale, spre deosebire de facilitățile extravagante care au făcut celebre companiile tech în urmă cu un deceniu.

Critică munca excesivă

Matan Grinberg spune că nu își dorește să transforme compania într-un loc unde angajații sunt răsfățați cu beneficii fără legătură cu munca, dar nici nu susține cultura programelor extreme de lucru promovate de unele startupuri.

„Nu administrăm o grădiniță. Nu am nevoie să impun anumite ore de lucru”, afirmă el.

În schimb, consideră că investițiile în sănătate și odihnă aduc rezultate reale. De aceea, ia în calcul ca echipamentele pentru somn să devină un beneficiu standard pentru toți viitorii angajați ai companiei.