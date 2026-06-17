Clever, principalul operator din Danemarca pe segmentul stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, a eliminat complet structura ierarhică tradițională de management. Nu există șefi, nici niveluri de management intermediar, iar din 2025 nici măcar funcții care să conțină cuvântul „șef”. Din sediul companiei, amplasat într-o fostă zonă industrială din Copenhaga, firma funcționează pe baza unor echipe auto-organizate. Fiecare angajat participă la luarea deciziilor și este responsabil de implementarea acestora, scrie Euronews.

Arhitectul acestui experiment este cofondatorul Casper Kirketerp-Møller. El a construit compania în urmă cu mai bine de un deceniu, împreună cu un grup restrâns de angajați.

Danemarca și vecinii săi nordici sunt cunoscuți de mult pentru cultura organizațională egalitară și structurile plate de conducere. Kirketerp-Møller a vrut însă să ducă acest model și mai departe.

„Am reușit să facem lucrurile mai bine decât în varianta tradițională”, a declarat el pentru AFP, vorbind despre interesul său pentru modul în care oamenii interacționează și despre cultura de care o companie are cu adevărat nevoie.

Începând din 2019, Kirketerp-Møller a început să desființeze treptat nivelurile de management. În final, a renunțat chiar și la propriul rol de CEO. Obiectivul său central a fost să valorifice la maximum potențialul fiecărui angajat – lucru pe care îl consideră esențial într-o lume din ce în ce mai automatizată.

„În noua eră în care inteligența artificială preia tot ce ține de eficiență, abilitățile umane și interacțiunea dintre oameni vor fi cruciale pentru succesul companiilor și pentru inovație”, a explicat el.

Există și un motiv practic. Potrivit lui Kirketerp-Møller, organizațiile foarte ierarhizate reacționează greu, deoarece fiecare decizie trebuie să treacă printr-un lanț lung de aprobări.

92% dintre angajații cu plăcere la job

Abolirea șefilor nu înseamnă însă lipsa structurii. Cei aproximativ 500 de angajați ai Clever lucrează în peste 50 de echipe, fiecare formată din 8 până la 12 persoane. Fiecare echipă are obiective clare, iar responsabilitățile privind recrutarea și resursele umane sunt bine definite.

Kirketerp-Møller recunoaște deschis riscurile și avertizează că eliminarea bruscă a tuturor structurilor ar putea duce la haos. Cercetătorii în domeniul organizațiilor confirmă această tensiune.

Anne-Sophie Dubey, de la Conservatoire National des Arts et Métiers din Franța, subliniază că structurile mai plate urmăresc reducerea birocrației, dar un anumit set de reguli rămâne necesar pentru ca toți angajații să înțeleagă cadrul de funcționare.

Angajații resimt direct avantajele modelului. Un sondaj intern din 2024 a arătat că 92% dintre angajații Clever merg la muncă cu plăcere.

La începutul acestei luni, Kirketerp-Møller a părăsit definitiv compania. Totuși, grupul energetic danez Andel, care deține Clever din 2018, a promis că nu va modifica această structură neconvențională, ceea ce sugerează că experimentul fără CEO ar putea continua chiar și fără inițiatorii săi.