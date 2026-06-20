Afirmația potrivit căreia un membru al cabinetului american a descris un lider mondial în astfel de termeni apare în Regime Change, o relatare amplă despre a doua administrație Trump, scrisă de jurnaliștii Maggie Haberman și Jonathan Swan de la New York Times, care urmează să fie publicată la nivel mondial marți, scrie The Guardian.

Informațiile despre presupusele remarci ale lui Bessent ar putea pune administrația Trump într-o situație stânjenitoare, deși întâlnirea care a avut loc pe 28 februarie 2025 s-a dovedit de-a dreptul dezastruoasă, Trump și JD Vance criticându-l pe Zelenski pentru că nu a fost recunoscător pentru ajutorul primit în lupta împotriva invadatorilor ruși și pentru că nu a purtat costum.

Problema ajutorului acordat Ucrainei rămâne în prim-plan și a fost discutată la summitul G7 din Franța, desfășurat la începutul acestei săptămâni.

„Mai mulți colaboratori ai lui Trump erau îngrijorați” de posibilitatea unei confruntări atunci când Zelenski urma să vină la Casa Albă, aparent pentru a încheia un acord privind mineralele redactat de Bessent, scriu Swan și Haberman. Fostul consilier pentru securitate națională Mike Waltz „a încercat – fără succes – să transmită mesajul că Zelenski ar trebui să vină îmbrăcat în costum”, continuă autorii. „Bessent i-a recomandat insistent lui Trump să nu-i permită lui Zelenski nici măcar să intre în Casa Albă înainte de a semna” acordul.

„«Am avut de-a face cu acest mic nemernic», le-ar fi spus Bessent apropiaților despre Zelenski”, potrivit cărții. „«Este viclean. Pentru europeni este ca un copil cu nevoi speciale. Și se comportă ca Mr. Bean pe droguri.»”

Departamentul Trezoreriei nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Zelenski a venit totuși, iar Bessent era în încăpere în timp ce Vance l-a mustrat dur pe oaspete. „Cei prezenți puteau observa că Vance se înroșea treptat”, scriu Haberman și Swan, pe măsură ce insistența lui Zelenski pentru obținerea unor garanții de securitate „a început să-i pară lui Vance o dovadă de obrăznicie și nerecunoștință”.

De acolo, lucrurile au degenerat.

După întâlnirea dezastruoasă, Bessent a declarat pentru Bloomberg că Zelenski și-a marcat „unul dintre cele mai mari autogoluri diplomatice”, adăugând: „Am fost șocat, șocat că președintele Zelenski a venit în Biroul Oval, s-a comportat astfel, a vorbit în acest mod cu președintele, cu vicepreședintele și, mai important, a dat dovadă de lipsă de respect față de poporul american.”

Regime Change conține și presupuse detalii despre gestionarea nereușită de către Bessent a acordului privind mineralele. Înaintea fiascoului din Biroul Oval, secretarul Trezoreriei a vizitat Kievul pentru a-l convinge pe Zelenski să semneze. Vizita nu a decurs bine.

„Timp de 45 de minute, cei doi și-au reproșat lucruri unul altuia”, scriu Swan și Haberman. „Bessent era în funcție de doar câteva zile și deja ajunsese să se certe pe un ton ridicat cu liderul unei țări aflate în plin război. În cele din urmă, s-a uitat la Zelenski și i-a spus: «Ce naiba vrei să faci?»”