Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a citat joi din Biblie pentru a ataca presa, comparându-i pe jurnalişti cu adversarii evrei ai lui Iisus Hristos care complotează "cum să-l distrugă", relatează Reuters.

Comentariile lui Hegseth au încercat să contracareze ceea ce el consideră a fi o acoperire negativă a războiului dus de SUA şi Israel în Iran.

Afirmaţiile au venit, de asemenea, pe fondul unei dispute tot mai mari între preşedintele Donald Trump şi Papa Leon, primul lider născut în SUA al Bisericii Catolice şi un critic al războiului.

Această dispută a luat o nouă întorsătură săptămâna aceasta, când preşedintele american a postat pe reţelele de socializare imagini cu Isus îmbrăţişându-l pe el şi cu el însuşi ca o figură asemănătoare lui Isus.

Hegseth, al cărui creştinism a devenit un punct central al mandatului său de şef al Pentagonului, şi-a folosit discursul de deschidere la o conferinţă de presă a Pentagonului despre războiul din Iran pentru a reflecta asupra unei predici de duminică despre cum fariseii au încercat să-l submineze pe Isus chiar şi după ce l-au văzut făcând o minune.

Inimile lor erau împietrite împotriva lui Iisus, a spus Hegseth, şi "fariseii au ieşit şi au ţinut imediat sfat împotriva lui, cum să-l distrugă".

Șeful Pentagonului a citat din filmul ”Pulp Fiction”

"Am stat acolo în biserică şi m-am gândit: presa noastră este exact ca aceşti farisei", a spus Hegseth, în faţa reporterilor adunaţi în sala de briefing a Pentagonului, adăugând că nu se referea la toată lumea, ci doar la "presa care şi-a făcut o tradiţie din a-l urî pe Trump".

"Fariseii au examinat cu atenţie fiecare faptă bună pentru a găsi o încălcare. Căutând doar partea negativă. Inimile împietrite ale presei noastre sunt calibrate doar pentru a contesta", a subliniat el.

În ultimele zile, Hegseth şi Trump au apelat în mod repetat la limbajul creştin pentru a discuta despre război, ambii numind salvarea unui pilot american doborât în Iran, în Duminica Paştelui, drept un miracol.

Miercuri, Hegseth a condus un serviciu religios la Pentagon şi a recitat o rugăciune, despre care a spus că a fost folosită de echipa de căutare care l-a salvat pe pilotul doborât în Iran.

Rugăciunea a fost adaptată din filmul "Pulp Fiction" al lui Quentin Tarantino, în care asasinul interpretat de Samuel L. Jackson, chiar înainte de a executa pe cineva, citează în mod fals un pasaj biblic care vorbeşte despre a lovi "cu mare răzbunare şi mânie furioasă".

Un fragment din rugăciunea lui Hegseth a devenit viral online, determinându-l pe purtătorul său de cuvânt principal, Sean Parnell, să clarifice faptul că Hegseth ştia că rugăciunea era doar o reflectare a versetului biblic Ezechiel 25:17.

"Oricine spune că secretarul a citat greşit Ezechiel 25:17 vinde ştiri false şi ignoră realitatea", a spus Parnell.

Hegseth s-a rugat ca soldații americani să ucidă cu ”violență copleșitoare”

La o slujbă de rugăciune luna trecută, Hegseth s-a rugat ca trupele să poată folosi "o violenţă copleşitoare împotriva celor care nu merită nicio milă".

Preşedinţii şi administraţiile americane au invocat de-a lungul istoriei credinţa creştină în timp de război. Dar administraţia Trump s-a remarcat prin utilizarea unui limbaj religios dur şi fără echivoc, spune John Fea, profesor de istorie la Universitatea Messiah, care a scris pe larg despre evanghelii şi politică.

De asemenea, a adâncit ruptura cu Papa Leon. La mai puţin de o oră după încheierea conferinţei de presă a Pentagonului, papa, care este din Chicago, a postat pe X: "Vai de cei care manipulează religia şi chiar numele lui Dumnezeu pentru propriul câştig militar, economic şi politic, trăgând ceea ce este sacru în întuneric şi murdărie".

Hegseth este un critic frecvent al mass-media americane, despre care spune că sunt părtinitoare împotriva lui Trump. El a dus o bătălie juridică fără precedent cu mass-media din cauza unei politici de acreditare de la Pentagon - despre care un judecător federal a decis luna trecută că a încălcat Constituţia SUA. Pentagonul a atacat în apel această decizie.