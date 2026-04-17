Poliţia din Los Angeles a precizat că l-a arestat pe muzician, pe numele său real David Burke, "pentru uciderea lui Celeste Rivas". Rapperul, în vârstă de 21 de ani, rezident în Los Angeles, va rămâne "în arest fără posibilitatea eliberării pe cauţiune".

Cadavrul lui Celeste Rivas a fost găsit dezmembrat şi în stare de descompunere în portbagajul unui autoturism Tesla înmatriculat pe numele lui D4vd la data 8 septembrie 2025, cu o zi înainte de a împlini 15 ani.

Polițiștii au descoperit o scenă de groază

Poliţiştii au descoperit cadavrul după ce au intervenit într-un parc de maşini din Hollywood, la apelul unor angajaţi şi vecini care s-au plâns de un miros insuportabil provenind de la o maşină.

La sosirea lor, agenţii au găsit în portbagaj un cadavru în stare avansată de descompunere, secţionat şi înfăşurat în plastic, conform media americane. Potrivit anchetatorilor, maşina a stat parcată aproape o lună într-un cartier de lux al oraşului, nu departe de un restaurant Tesla deschis recent de Elon Musk, înainte de a fi tractată la parcul auto.

Faptele şi probele urmează să fie analizate "pentru a stabili dacă există elemente suficiente pentru a iniţia urmărirea penală", a declarat pentru AFP Parchetul din Los Angeles.

Mai multe informaţii în acest caz urmează să fie comunicate luni, "odată ce se va lua o decizie cu privire la eventuala urmărire penală", se precizează în declaraţie.

Într-o declaraţie adresată media americane, citată vineri de BBC, avocaţii lui Burke au afirmat: "Să fim clari: probele concrete din acest caz vor demonstra că David Burke nu a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez şi că el nu a fost cauza morţii acesteia". Ei au adăugat: "În acest caz, niciun mare juriu nu a emis o acuzare şi nu a fost depusă nicio plângere penală. David a fost reţinut doar ca suspect".

Celeste Rivas a fost dată dispărută la vârsta de 13 ani în comitatul Riverside, situat la sud-est de Los Angeles. La acea vreme, D4vd se afla în faza finală a unui turneu mondial care a fost brusc întrerupt din cauza scandalului stârnit de acest caz.

Tânărul a devenit celebru în 2022, după ce piesa sa "Romantic Homicide" a cunoscut un succes fulminant pe TikTok.