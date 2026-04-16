Imaginea, preluată de la un alt utilizator anonim și repostată pe contul lui Trump de pe Truth Social, îl arată pe Trump cu ochii închiși, atingându-și tâmpla de un Iisus aflat într-o poziție similară. Trump stă în picioare în spatele unui microfon, iar în spatele lui se află un steag american, scrie Reuters.

Mesajele care au stârnit reacții

Postarea originală are următoarea descriere: „N-am fost niciodată un om foarte religios... dar nu vi se pare, cu toți acești monștri satanici, demonici, care sacrifică copii, fiind demascați... că Dumnezeu ar putea să-și joace cartea Trump!”

Trump a repostat-o și a adăugat comentariul: „Poate că nebunilor din stânga radicală nu le place asta, dar eu cred că este destul de drăguț!!!”

Trump se află în conflict cu Papa Leon, primul lider al Bisericii Catolice născut în SUA și un critic deschis al războiului care a început cu atacurile SUA-Israel asupra Iranului.

Trump și-a reiterat criticile la adresa liderului religios marți seara. Într-o postare separată pe Truth Social, Trump a cerut ca „cineva să-i spună Papei Leon” despre uciderea protestatarilor de către Iran și că „este absolut inacceptabil ca Iranul să dețină o bombă nucleară”.

Reacția vicepreședintelui JD Vance

Marți seara, vicepreședintele JD Vance, vorbind la Universitatea din Georgia, a spus că papa a greșit când a afirmat că discipolii lui Hristos „nu sunt niciodată de partea celor care cândva mânuiau sabia, iar astăzi aruncă bombe” și că „este foarte, foarte important ca papa să fie atent când vorbește despre chestiuni de teologie”.

Papa Leon a răspuns la atacurile anterioare ale lui Trump, spunând că „nu se teme” de administrația Trump și că va continua să-și exprime opiniile. Într-un discurs puternic ținut luni la Alger, el a denunțat puterile mondiale „neocoloniale” care, potrivit lui, încalcă dreptul internațional, fără a menționa țări specifice.

Alegătorii creștini au constituit o parte esențială a bazei politice a lui Trump. Președintele american, care nu frecventează biserica în mod regulat, a câștigat o majoritate covârșitoare a voturilor alegătorilor creștini la alegerile din 2024, inclusiv ale catolicilor.