Scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

În înregistrările de pe camera de supraveghere se vede cum, după câteva sute de metri, șoferul încearcă o depășire, lovește o altă mașină, apoi pierde controlul, se rostogolește și ajunge cu roțile pe asfalt. În autoturism mai erau doi pasageri, o fată și un băiat, care nu au fost răniți.

Tânărul de 22 de ani, aflat la volanul mașinii înmatriculate în Anglia, cu volanul pe dreapta, a ajuns la spital cu mai multe traumatisme și a fost operat în secția de Chirurgie Plastică. Accidentul s-a produs joi seară, când individul, care nu avea carnet, fugea de poliție, în încercarea de a scăpa de control.

În trafic, agenții i-au făcut semn să oprească, însă tânărul a accelerat și a încercat să scape. Polițiștii au pornit în urmărire, cu sirenele pornite. Cel de la volan nu consumase alcool înainte să urce la volan. Sunt așteptate, însă, și rezultatele pentru substanțe interzise.

Polițiștii au deschis acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere fără permis. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă 5 ani de închisoare.