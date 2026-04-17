În 2013 s-a decis mutarea celor aproximativ 500 de oameni la circa trei kilometri distanță, într-o localitate nouă cu același nume. Planul era deschiderea unei uriașe mine de cărbune în satul original.

Deși toți locuitorii au fost relocați până în 2015, satul german Morschenich-Alt („Vechiul Morschenich”) există încă. Între timp, planurile pentru mina de cărbune au fost abandonate. În schimb, mina de lignit Hambach din apropiere — o exploatare de suprafață adâncă de 300 de metri și întinsă pe aproximativ 44 de kilometri pătrați — a fost, la rândul ei, oprită, scrie Mirror.

Acum se discută despre redenumirea satului și transformarea lui într-un „sat al viitorului”. Deocamdată însă, aceste planuri sunt și ele în așteptare, iar localitatea — care ar putea purta numele Bürgewald — rămâne pustie, cu străzi și case abandonate, recucerite treptat de natură. În ciuda condițiilor, câteva persoane s-au mutat totuși în acest loc izolat și straniu.

A dat peste unul dintre puținii locuitori

Exploratorul urban Colin, care își documentează aventurile pe canalul său Bearded Explorer, a vizitat acest „sat-fantomă” și a stat de vorbă cu unul dintre puținii locuitori.

În timp ce explora străzile pustii, Colin a descoperit lucruri neașteptate și a constatat că o mare parte din planurile de viitor pentru sat rămân neclare.

„Este foarte ciudat aici. Va fi interesant de văzut ce vor face cu locul acesta, dar doar timpul va spune”, a explicat el. Între timp, mare parte din localitatea cândva prosperă este acoperită de vegetație - buruieni și iarbă cresc printre alei și curți, iar copacii și gardurile vii amenință să înghită complet casele abandonate.

Biserica satului a fost distrusă aproape complet de un incendiu. „Se mai pot vedea unele dintre zidurile frumoase din interior, dar, din păcate, nu a mai rămas mare lucru”, a adăugat Colin.

Majoritatea magazinelor și locuințelor din Morschenich au fost sigilate, unele având chiar intrările zidite, ceea ce face dificilă observarea interiorului. Locuitorii nu au avut prea mult timp să plece, iar Colin spune: „Vă puteți imagina că sunt destui oameni supărați, care probabil regretă că au plecat.”

El a mai spus că străzile sunt atât de pustii încât ai impresia că lumea s-a sfârșit și că ești unul dintre ultimii supraviețuitori. „E foarte ciudat să mergi pe un drum care ar trebui să fie plin la ora asta, dar nu e nimeni.”

Deși satul este aproape complet abandonat, spre surprinderea lui, Colin a întâlnit totuși un locuitor. Acesta nu vorbea engleză, dar, cu ajutorul unei aplicații de traducere, a explicat situația actuală: „Mi-a spus că mai locuiesc doar opt familii aici… cinci pe această stradă și două în cealaltă parte. Este incredibil.”

De unde provin oamenii

Bărbatul a adăugat că niciunul dintre foștii locuitori germani nu a rămas, iar puținii rezidenți actuali provin din țări precum Turcia, Afganistan sau Egipt.

Pe măsură ce a explorat satul, Colin a observat numeroase clădiri și trotuare care încep să se degradeze, iar doar zece ani de neglijență au permis naturii să recucerească aproape complet zona.

Există planuri de a transforma fosta mină de cărbune într-un uriaș lac interior, însă localnicii se întreabă cum va fi posibil acest lucru. „Deși Morschenich a devenit un oraș-fantomă, oprirea extinderii mineritului a permis evitarea distrugerii totale și deschide calea pentru o posibilă revitalizare”, explică Colin.