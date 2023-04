Șeful NATO lansează un avertisment din cauza “alinierii tot mai mare” a Chinei la Rusia

Mai exact, NATO denunţă ”alinierea tot mai mare” a Chinei la Rusia, susţinerea chineză a economiei ruse, care permite Moscovei să compenseze consecinţele sancţiunile care i-au fost impuse de Occident, şi intensificarea activităţilor lor militare comune în regiunea Asia-Pacific, relatează News.ro, citând AFP.

”Am discutat despre alinierea tot mai mare a Chinei la Rusia, a susţinerii sale a economiei ruse şi despre intensificarea activităţilor lor militare comune în regiunea indo-pacifică”, a anunţat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg miercuri, în urma unei reuniuni a miniştrilor de Externe ai statelor membre ale Alianţei cu omologii lor din Japonia, Coreea de Sud, Australia şi Noua Zeelandă.

”Toate aceste lucruri sunt foarte îngrijorătoare”, a avertizat Stoltenberg.

Liderii celor pattru ţări partenere NATO în regiunea Asia-Pacific au fost invitate să participe la summitul NATO prevăzut în iulie la Vilnius, în Lituania, a anunţagt secretarul general.

”Urmărim foarte îndeaproape ceea ce face China, iar orice toate furnitoruă de ajutor letal către Rusia va fi o greşeală monumentală, care va avea consecinţe grave”, a avertizat el.

Jens Stoltenberg a refuzat să precizeze care vor fi aceste ”consecinţe grave”.

Însă el a subliniat că China a refuzat să condamne agresiunea Rusiei în Ucraina şi a încheiat un acord de parteneriat ”fără limite” cu Moscova.

”Comerţul cu China a devenit şi mai important pentru Rusia, din cauza sancţiunilor” economice impuse cu scopul de a împiedica Kremlinul să finanţeze efortul de război împotriva Ucrainei, a subliniat secertarul general al NATO.

”China nu este un adversar, dar la summitul de la Madrid, în iunie 2022, aliaţii au stabilit că comportamentul său tot mai agresiv reprezeintă o provocare la adresa intereselor lor, securităţilor lor şi valorilor lor”, a subliniat Jens Stoltenberg.

Acest lucru face necesară o consolidare a parteneriatelor NATO cu Japonia, Coreea de Sud, Australia şi Noua Zeelandă, a adăugat el.

