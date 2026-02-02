Marţi, 3 februarie, va fi deschisă cea de-a 15-a sesiune a Radei Supreme a Ucrainei (parlamentul unicameral), iar pe ordinea de zi, printre altele, este menţionată intervenţia secretarului general al NATO, au declarat deputaţii Iaroslav Jelezniak (Holos) şi Oleksii Honcearenko (Blocul Petro Poroşenko).

„Mâine, în Rada Supremă a Ucrainei va lua cuvântul secretarul general al NATO, Mark Rutte”, a scris Honcearenko pe Telegram.

„Va avea loc deschiderea, discursul secretarului general al NATO, o serie de momente procedurale”, a menţionat şi Jelezniak.

Totuşi, nu s-a anunţat oficial sosirea lui Mark Rutte în capitala ucraineană.

În declaraţiile recente, Mark Rutte a cerut UE să renunţe la regula „cumpăraţi produse europene” în achiziţiile de arme pentru Ucraina şi a pledat împotriva unei apărări fără SUA. El a îndemnat, de asemenea, ţările UE care „deţin stocuri de interceptori” să transfere aceste rachete Ucrainei.



