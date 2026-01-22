După ce a răspuns apelului FaceTime și a asistat la presupusul atac, fiul de 19 ani al președintelui Donald Trump ar fi contactat serviciile de urgență, determinând poliția britanică să intervină la fața locului pe 18 ianuarie 2025, la scurt timp după ora 2:00 dimineața, ora locală, relatează publicația Metro.

Femeia a afirmat că fostul ei partener, Matvei Rumianstev, în vârstă de 22 de ani, din estul Londrei, era gelos pe prietenia ei cu Barron Trump.

Ea a mai adăugat că a fost violată în ziua în care l-a sunat pe Trump și a susținut că fostul ei iubit, care a devenit violent la șase luni după începerea relației lor, avea un istoric de agresiuni asupra ei.

Ce s-a întâmplat în ziua incidentului

Conform imaginilor de pe bodycam-uri din ziua atacului, Trump a fost auzit la telefon spunând oficialilor: „Am văzut doar un tavan și auzeam țipete. Am văzut capul unui bărbat pe telefon, apoi camera s-a întors spre ea, plângând și fiind lovită.”

Barron Trump, care se pare că încercase inițial să o sune pe prietena sa pentru o conversație obișnuită înainte de a primi în cele din urmă un apel de la ea, a spus că apelul a durat doar 10–15 secunde, după care a contactat autoritățile. Conform apelului de urgență 999 redat în instanță, Trump ar fi spus: „Tocmai am primit un apel de la o fată pe care o cunosc. Este bătută.”

După ce i-a oferit adresa, a subliniat: „Este o urgență reală, vă rog. Am primit un apel de la ea cu un tip care o bate.” Pentru a confirma pentru poliție, femeia l-a sunat din nou pe tânăr, întrebând: „Salut, Barron, ai sunat la poliție sau ceva?”

În timpul mărturiei, femeia a spus că Barron Trump „mi-a salvat viața. Acel apel a fost ca un semn de la Dumnezeu în acel moment.”

Procesul dintre prietena lui Trump și Rumianstev este încă în desfășurare. Deși Rumianstev neagă acuzațiile, femeia a declarat că a fost atacată și abuzată sexual în mod repetat, inclusiv violată în noiembrie 2024 și pe 18 ianuarie. Ea a mai susținut că Rumianstev a încercat să o preseze să își retragă plângerile. Acuzatul neagă toate acuzațiile.

