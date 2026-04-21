Rezultatele alegerilor din Ungaria nu au fost o simplă știre politică pentru mulți maghiari din Transilvania, ci o „adevărată traumă”, a declarat Barna Botond Bíró, președintele UDMR al Consiliului Județean Harghita, județ cu o populație majoritar maghiară, potrivit Hirado.

Viktor Orban a pierdut alegerile de pe 12 aprilie și părăsește astfel puterea din Ungaria după 16 ani. Scrutinul care s-a bucurat de o prezență record a fost câștigat categoric de către opozantul Peter Magyar.

Potrivit acestuia, rădăcinile acestei situații datează din referendumul privind dubla cetățenie din 5 decembrie 2004, iar această „greșeală istorică” a fost una dintre primele măsuri pe care Viktor Orbán și Fidesz au încercat să le remedieze după 2010. „De aceea, relația cu Viktor Orbán în Transilvania nu este aceeași ca în Ungaria”, a spune Barna Botond Bíró.

Liderul UDMR susține că, pentru maghiarii din Transilvania, ultimul deceniu și jumătate nu a fost doar o perioadă politică, „ci o eră definitorie a politicii naționale: cetățenie, reparații simbolice, construire instituțională și o serie de sprijin bisericesc, educațional, cultural și comunitar”.

„Toate acestea au depășit logica ciclurilor politice pe termen scurt și au devenit o politică publică greu de inversat, tratând comunitățile maghiare din Bazinul Carpatic din ce în ce mai mult într-un spațiu unificat. Acest lucru a creat nu doar loialitate politică, ci și o legătură emoțională puternică”, a afirma Biro.

Biro: ”Nu este nevoie să ne rușinăm de recunoștința” față de Viktor Orban

Președintele CJ Harghita spune că acum UDMR trebuie să mențină o relație instituțională nu cu un partid anume, ci cu guvernul maghiar de la momentul respectiv. „Aceasta nu este trădare. Aceasta este datorie”, a subliniat el.

„UDMR și-a primit mandatul de la comunitatea maghiară din Transilvania și este responsabilă în primul rând față de această comunitate. Ar fi trădare dacă, din resentimente, loialitate față de partid sau loialitate trecută, nu s-ar așeza la masă cu noul guvern maghiar, care va lua deciziile de politică națională din următorii ani. Ar fi trădare dacă am subordona viitorul școlilor, bisericilor, instituțiilor culturale și afacerilor comunitare maghiare din Transilvania unor emoții de moment”, a mai declarat Bíró.

El consideră că reprezentarea maghiară în Transilvania „nu se va prăbuși” din cauza schimbării guvernului din Ungaria, întrucât Transilvania a fost întotdeauna un spațiu în care s-au întâlnit diferite logici politice și culturale și și-a organizat viața într-un mod unic în acest mediu. În același timp, „nu este nevoie să ne rușinăm de recunoștință”, dar aceasta nu poate însemna orbire politică.