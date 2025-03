Șefa diplomației europene: ”Lumea liberă are nevoie de un nou lider”

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că „lumea liberă are nevoie de un nou lider” și depinde acum de europeni să accepte această provocare, scrie The Guardian.

Majoritatea liderilor europeni și-au exprimat deja sprijinul pentru președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după confruntarea uluitoare dintre el și Donald Trump, în Biroul Oval. Trump și vicepreședintele JD Vance l-au acuzat pe Zelenski că nu este „pregătit pentru pace” și se ”joacă cu cel de-al treilea război mondial”.

Deși, în general, liderii europeni nu l-au numit pe președintele SUA, comentariile lor au scos la iveală ruptura între SUA și aliații săi tradiționali din Europa cu privire la războiul din Ucraina.

Într-o postare pe social media Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a scris: „Ucraina este Europa! Suntem alături de Ucraina. Ne vom intensifica sprijinul pentru Ucraina, astfel încât să poată continua să lupte împotriva agresorului.

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.

We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor.

Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge.