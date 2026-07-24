Șeful ONU a atras atenția că violențele se amplifică de la o zi la alta, iar fiecare nouă criză alimentează un nou conflict, făcând tot mai dificilă găsirea unei soluții diplomatice, relatează News.ro, care citează AFP.

„Situaţia este scăpată de sub control. Ea se află la marginea inimaginabilului. Regiunea a fost aruncată într-un ciclu de confruntări care se extind neîncetat. O criză o alimentează pe următoarea. O escaladare o antrenează pe alta”, a deplâns secretarul general al ONU.

Antonio Guterres a avertizat că escaladarea conflictelor riscă să eclipseze complet obiectivele politice și a făcut un apel către liderii implicați să revină la dialog și la soluționarea pașnică a disputelor.

„În timp ce se propagă această dinamică, obiectivele politice sunt tot mai ocultate de confruntarea însăşi. A venit timpul să facem un pas înapoi”, a pledat Antonio Guterres.

Războiul din Iran a costat, până acum, 37,5 miliarde de dolari

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a estimat că războiul din Iran a costat Statele Unite până în prezent 37,5 miliarde de dolari, o creştere de aproape 30% faţă de cifra anterioară de 29 de miliarde de dolari.

"Estimarea pe care o avem până în prezent este de 37,5 miliarde de dolari", a declarat Pete Hegseth în faţa unei comisii a Senatului SUA, potrivit Agerpres, care citează AP.

El a precizat că această sumă include unele costuri anticipate până la sfârşitul lunii septembrie.

Secretarul Apărării a apărat, de asemenea, solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump de a acorda Pentagonului o finanţare suplimentară de 67 de miliarde de dolari. Hegseth, împreună cu şeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a declarat că această finanţare suplimentară este "urgentă" şi "necesară".

Însă senatoarea democrată Jeanne Shaheen a contestat această evaluare, susţinând că secretarul Apărării mai are 75 de miliarde de dolari necheltuiţi.

"De ce îi cereţi poporului american să suporte costul unui război pe care nu îl susţine, în loc să solicitaţi autorizaţie pentru a transfera fonduri care au fost deja aprobate, dar necheltuite?", a întrebat ea.

Potrivit secretarului Apărării, aceşti bani au fost "alocaţi" altor proiecte ale preşedintelui Donald Trump, cum ar fi sistemul de apărare "Golden Dome" sau alte investiţii în armament.

În plus, fondurile solicitate nu includ costul reconstruirii bazelor militare americane din Orientul Mijlociu.

Alţi senatori şi-au exprimat frustrarea, cerând mai multe detalii despre strategia lui Donald Trump pentru a câştiga războiul din Orientul Mijlociu.

"Avem nevoie de răspunsuri clare şi de o discuţie sinceră", a declarat senatorul republican John Kennedy, în timp ce îi întreba pe oficiali despre ce s-ar întâmpla dacă Statele Unite s-ar retrage din Strâmtoarea Ormuz.

Pete Hegseth şi Dan Caine nu au specificat dacă Iranul va impune taxe de tranzit navelor care doresc să utilizeze strâmtoarea.