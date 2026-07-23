Consecinţa a fost o creştere vertiginoasă a preţurilor la ţiţei: barilul de Brent a depăşit joi pragul de 100 de dolari, pentru prima oară din luna mai, relatează AFP, citat de News.ro.

Confruntările dintre Teheran şi Washington, care au reizbucnit pe 7 iulie, stârnesc temeri privind un blocaj de durată al exporturilor de hidrocarburi, în condiţiile în care strategica strâmtoare Ormuz este blocată de Iran, iar rebelii houthi din Yemen au anunţat o blocadă a navelor din Arabia Saudită, cel mai mare exportator mondial de ţiţei.

Situaţia din Orientul Mijlociu este „scăpată de sub control” şi „la limita inimaginabilului”, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate.

După a douăsprezecea noapte consecutivă de ostilităţi, armata iraniană a jurat că îşi va continua „represaliile”, „atât timp cât vor continua atacurile americane împotriva infrastructurii şi zonelor de coastă ale ţării”.

Trump avertizează Teheranul: urmează o „pedeapsă militară majoră”

La rândul său, preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul şi gruparea Houthi cu o „pedeapsă militară majoră”.

Teheranul a declarat că a lovit, printre altele, în Kuweit, depozite de muniţie şi rezervoare de combustibil, iar în Iordania, un radar american al sistemului antirachetă THAAD şi un sistem Patriot, conceput pentru a intercepta proiectilele balistice.

Armata iordaniană a raportat zece rachete şi drone lansate către regat în ultimele 24 de ore, dintre care nouă au fost interceptate, iar armata din Kuweit a semnalat în cursul serii un nou atac cu drone la graniţa sa cu Irakul.

De partea americană, armata a declarat că a lovit ţinte militare iraniene pentru a „reduce şi mai mult capacitatea Iranului de a ameninţa marinarii civili şi navele comerciale” care tranzitează strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul tensiunilor.

Presa iraniană a relatat că au avut loc două atacuri aeriene asupra oraşului Bushehr, unde se află singura centrală nucleară funcţională a ţării, şi asupra localităţii Shalamcheh, în apropierea unui punct de frontieră cu Irakul, unde două persoane au fost ucise. Au fost semnalate şi alte bombardamente la Ahvaz, lângă Golful Persic, şi asupra oraşului Konarak, nu departe de portul Shabahar din Golful Oman, precum şi explozii la Sirik, lângă strâmtoarea Ormuz.

O agenţie de presă iraniană a relatat în cursul serii despre un atac cu rachete americane asupra insulei Qeshm, lângă Ormuz.

SUA, acuzate de atitudine „irațională”

Condamnând aceste atacuri, ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi, a denunţat o atitudine „iraţională” din partea Statelor Unite.

Disputa iraniano-americană privind controlul asupra strâmtorii Ormuz, prin care tranzita de obicei o cincime din comerţul mondial cu hidrocarburi, a declanşat reluarea ostilităţilor.

Republica Islamică doreşte să instituie taxe de trecere în această zonă şi autorizează o singură rută, de-a lungul coastelor sale, ameninţând că va ataca orice navă care încalcă această regulă.

Gărzile Revoluţiei, armata sa ideologică, au afirmat joi că au oprit trei petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea.

Ca reacţie, Statele Unite impun un blocaj maritim asupra Iranului. Comandamentul pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a precizat că forţele sale „au deviat nouă nave comerciale şi au imobilizat una”, pentru a le împiedica „să intre sau să părăsească porturile iraniene”.

Houthi atacă în Marea Roșie

De cealaltă parte a Peninsulei Arabia, în Marea Roşie, gruparea Houthi, susţinută de Iran, a revendicat joi atacuri asupra a două petroliere saudite, punând în pericol traficul maritim prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, care leagă Marea Roşie de Golful Aden şi a cărei importanţă a crescut de la blocarea strâmtorii Ormuz. După ce au anunţat luni un blocaj maritim pentru Arabia Saudită, aceştia au ameninţat că vor ataca navele care vor încerca să-şi croiască drum.

O sursă oficială saudită a confirmat că o navă aparţinând unei companii saudite a fost „luată la ţintă” şi s-a produs un incendiu, potrivit agenţiei oficiale SPA.

Joi, în jurul orei 14:00 GMT (17:00, ora României), 18 nave care transportau materii prime au tranzitat strâmtoarea Bab el-Mandeb, faţă de un total de 26 în ziua precedentă, potrivit furnizorului de date maritime Kpler.