„Salut măsurile care au relaxat sancţiunile şi au deschis noi posibilităţi pentru o redresare economică, însă toate aceste sancţiuni trebuie ridicate imediat", a declarat Guterres, într-o conferinţă de presă la Damasc, la finalul unei vizite de două zile în Siria, scrie Agerpres.

De la înlăturarea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024 de o coaliţie de rebeli islamişti, după mai mult de 13 ani de război civil devastator, noile autorităţi siriene, sub conducerea lui Ahmad al-Sharaa, sunt implicate în reconstrucţia ţării şi relansarea economiei.

Ţările occidentale, în special Statele Unite, au început să ridice sancţiunile economice impuse Siriei, însă investitorii încă ezită să se implice, chiar dacă Banca Mondială a estimat costul reconstrucţiei la aproximativ 216 miliarde de dolari.

„Naţiunile Unite sunt solidare cu poporul sirian în acest moment crucial", a adăugat Guterres, primul secretar general al ONU care efectuează o vizită în Siria din 2009.

El a cerut comunităţii internaţionale „să depună toate eforturile pentru a sprijini poporul şi guvernul sirian".

„Siria are nevoie de investiţii în poporul său, în economia sa şi în instituţiile sale. Siria trebuie să restabilească serviciile esenţiale, să reconstruiască infrastructura şi să recreeze mijloacele de trai", a declarat el, menţionând şi obiectivul unei „întoarceri voluntare, demne şi în siguranţă a refugiaţilor şi persoanelor strămutate".