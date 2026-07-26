Cel puțin 240 de locuințe au fost distruse, 75 de pompieri au fost răniți, iar localnicii și fermierii luptă cu focul, împreună cu echipele de intervenție.

Președintele Emmanuel Macron le-a mulțumit pompierilor români pentru curaj și devotament.

În departamentele Gironde și Landes, incendiile de vegetaţie izbucnesc unul după altul. De sâmbătă și până duminică, alte 55.000 de persoane au primit ordin de evacuare.

Vântul a împins fumul până în orașul Bordeaux. Consiliul local ia în calcul evacuarea totală a metropolei, dacă situația o va impune. Pentru a limita dezastrul, un convoi de fermieri se îndreaptă spre zona dezastrului, cu cisterne pline cu apă.

Franța a alocat toate resursele interne disponibile, zeci de aeronave și elicoptere și, în premieră, un avion militar de transport, adaptat special pentru stingerea incendiilor.

Sadiya Chowdhury, corespondent Sky News: „Forțele armate franceze au avut o reuniune de urgență la capătul căreia au anunțat o operațiune de o amploare fără precedent, în sprijinul pompierilor, care va include în jur de 1.500 de soldați”.

Maiorul Salem Maizi, pompier din Gironde: „Situația nu este favorabilă, deoarece incendiul încă nu a fost localizat nici în această zonă și presupun că nici în altele”.

Favorizate de vânt și de vegetaţia uscată, flăcările se împrăștie ca fulgerul. Până acum, 42.000 de hectare au fost mistuite în regiunea Gironde, fiind unul dintre cele mai mari incendii forestiere de la Al Doilea Război Mondial.

Melissa Bell, corespondent CNN: „În ultimele ore, de când suntem aici, am urmărit cum focul a mistuit această zonă extrem de uscată. Flăcările nu mai sunt active, însă sub pinii din pădure încă mocnește jarul. Este o dovadă nu doar cât de inflamabili sunt acești arbori, ci și a faptului că ferigile, uscate complet de căldură, au acționat ca un combustibil, favorizând răspândirea rapidă a incendiului”.

Într-o postare pe rețeaua X, președintele Emmanuel Macron le-a mulțumit pompierilor români pentru ajutorul dat.

Ovidiu, Oanță, corespondent PRO TV: „În aceste zile în Franța 40 de pompieri români pun umărul la lichidarea incendiilor, iar alți 40 de colegi de-ai lor așteaptă în țară să-și ia zborul spre Grecia, acolo unde de la 1 august vor ajunge într-un dispozitiv de prepoziționare gata să intervină dacă va fi cazul. În ceea ce privește prăpădul din Spania spun surse oficiale din departamentul pentru situații de urgență, ibericii se bazează deocamdată pe ajutorul vecinilor lor portughezi, însă dacă situația o va impune Inspectoratul pentru situații de urgență e gata să trimită acolo echipe de pompieri români”.

Între timp, un incendiu de vegetație de proporții a izbucnit în Gallipoli, în sudul Italiei. Flăcările au cuprins pădurile de pini și s-a extins rapid între zonele de coastă, forțând evacuarea plajelor și a cartierelor rezidențiale din apropiere.