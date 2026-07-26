Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite.

Unii șoferi spun că nu s-au gândit la o culoare anume atunci când și-au cumpărat autoturismul, ci au ales din ce aveau producătorii.

Șofer: „Nu sunt genul ăla de persoană care să fie cu culori sau preferințe.”

Șoferiță: „Nu pot să zic că a contat, doar mi-a plăcut modelul și atât.”

Un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume arată că peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025, la nivel mondial, au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe.

Tendința se vede și în România, în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua: peste 170.000 au fost tot gri.

Dragoș Bocan, Facultatea de Arhitectură Timișoara: „Pentru o culoare, de obicei trebuie să ai o motivație. Alb, gri, negru, în general se potrivesc cu orice context.”

Leonard Mazilu, director reprezentanță auto: „Se gândesc și la revânzare pentru că aceasta fiind tendința pieței, le vând și mai ușor.”

Tudor Marchiș este specialist în domeniul auto și spune că unii producători oferă deja mai puține culori.

Tudor Marchiș, specialist auto: „Un motiv este datorat faptului că procesul de producție a mașinilor e mai simplu. O gamă mai restrânsă de culori înseamnă costuri mai mici pentru producători.”

Corespondent PROTV: „Dacă ați cumpărat vreodată o mașină nouă, probabil ați auzit întrebarea: o vreți acum sau peste trei luni? Termenul de livrare depinde de cele mai multe ori de culoare. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător.”

Totuși, sunt persoane pentru care culoarea mașinii contează.

Șoferiță: „Mi-ar plăcea să văd mai mult mașini mai colorate. Mai demult erau mașini diverse culori, dar acum cel mai mult oamenii se uită la preț, nu la culoare.”

Specialiștii din domeniu spun că, de obicei, mașinile albe, de pildă, sunt mai ieftine decât cele colorate.