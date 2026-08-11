Germania nu se confruntă deocamdată cu opriri extinse ale producţiei, precum cele înregistrate în precedentele crize provocate de nivelul redus al Rinului. Situaţia începe însă să se agraveze, iar comercianţii spun că pentru anumite mărfuri nu mai pot fi rezervate transporturi fluviale.

Covestro declară forţă majoră pentru anumite produse

Una dintre cele mai afectate companii este producătorul de produse chimice Covestro.

Compania a încercat să transfere volumele care nu mai pot fi transportate pe Rin către transportul rutier şi feroviar, însă capacitatea disponibilă nu este suficientă pentru a compensa problemele transportului fluvial.

Covestro a ajuns astfel să declare forţă majoră pentru anumite produse, inclusiv pentru polieter polioli, substanţe utilizate, printre altele, la fabricarea saltelelor şi a materialelor izolatoare pentru frigidere.

Declararea forţei majore permite unei companii să invoce circumstanţe excepţionale, aflate în afara controlului său, care o împiedică să-şi îndeplinească anumite obligaţii contractuale.

Rinul este una dintre principalele artere de transport ale Europei

Rinul are o importanţă crucială pentru economia Germaniei şi pentru lanţurile de aprovizionare europene. Pe fluviu sunt transportate cantităţi mari de cereale, combustibili, minerale, materii prime şi produse industriale.

Când nivelul apei scade foarte mult, barjele nu mai pot fi încărcate la capacitate normală, deoarece riscă să atingă fundul fluviului. Companiile sunt astfel obligate să reducă încărcătura fiecărei nave, ceea ce creşte numărul transporturilor necesare şi implicit costurile.

Wolfgang Grosse Entrup, directorul general al asociaţiei industriei chimice germane VCI, a avertizat că situaţia devine critică.

"Semnalele de alarmă sunt puternice: nivelurile extrem de scăzute ale apei împing tot mai mult logistica şi lanţurile de aprovizionare la limitele lor", a declarat acesta pentru Reuters.

Problemele afectează şi compania chimică Evonik.

Producţia de la complexul industrial Marl a fost perturbată din cauza reducerii cantităţilor de marfă transportate, a anunţat compania, fără să ofere detalii privind amploarea impactului.

Industria chimică germană este deosebit de dependentă de transportul fluvial deoarece utilizează volume foarte mari de materii prime, iar mutarea acestora către camioane sau trenuri nu poate fi realizată rapid şi integral.

Uniper şi EnBW produc mai puţină energie hidroelectrică

Nivelul redus al apei afectează şi sectorul energetic.

Compania de utilităţi Uniper a anunţat scăderea producţiei hidrocentralelor sale din Germania din cauza condiţiilor actuale de pe râuri.

Concurentul german EnBW semnalase deja săptămâna trecută probleme similare.

Astfel, seceta produce un efect dublu asupra sectorului energetic: complică transportul pe apă al unor materii prime şi combustibili şi, simultan, limitează producţia hidrocentralelor.

Salzgitter transportă cărbunele cu trenul din Rotterdam

Problemele de pe Rin au obligat şi industria siderurgică să caute rute alternative.

Salzgitter, al doilea mare producător de oţel din Germania, a anunţat că nivelul scăzut al Rinului l-a determinat să transporte cărbune cu trenul din Rotterdam către divizia sa HKM.

Transferarea unor volume mari de marfă de pe apă pe calea ferată sau pe şosele este însă dificilă, deoarece infrastructura alternativă are o capacitate limitată şi presupune costuri mai ridicate.

Dimensiunea problemei este ilustrată de diferenţa uriaşă dintre capacitatea transportului fluvial şi cea a transportului rutier.

Tim-Oliver Mueller, directorul Federaţiei Industriei Germane a Construcţiilor, a avertizat că anumite materiale de construcţii nu pot fi transferate cu uşurinţă către transportul rutier sau feroviar din cauza volumelor foarte mari şi a capacităţii insuficiente.

Potrivit acestuia, până la 150 de camioane pot fi necesare pentru a înlocui încărcătura unei singure barje.

"Situaţia actuală arată că trebuie să acordăm o atenţie mult mai mare căilor navigabile ca parte a infrastructurii noastre critice de transport", a spus Mueller.

El a subliniat că nivelurile scăzute ale apei nu pot fi împiedicate, ceea ce face necesară adaptarea infrastructurii şi a sistemelor logistice.

Comerţul agricol este puternic afectat

Problemele sunt deja severe şi pentru comercianţii agricoli.

Katharina Stelzer, reprezentantă a companiei germane RWZ, a descris drept "catastrofală" perspectiva unei noi scăderi a nivelului Rinului.

În anii normali, RWZ transportă de regulă cel puţin 50.000 de tone de mărfuri în lunile iulie şi august prin terminalele sale fluviale din oraşele Worms şi Andernach.

În perioada comparabilă din acest an, compania nu a reuşit să transporte nici măcar 10% din acest volum.

RWZ este astfel obligată să transfere o parte din mărfuri către transportul rutier, care este mai scump.

Companiile se tem de o agravare a situaţiei până în toamnă

Pentru industrie, problema majoră este acum durata perioadei cu niveluri extrem de scăzute ale apei.

"Dacă nivelul Rinului nu îşi revine în octombrie, situaţia va deveni cu adevărat dificilă pentru noi", a avertizat Stelzer.

După săptămâni de secetă, efectele încep astfel să se propage de la transport către producţia industrială, energie, agricultură şi construcţii.

Deocamdată, Germania a evitat opririle extinse de producţie înregistrate în precedentele episoade severe de secetă. Recordurile negative ale nivelului Rinului şi dificultatea tot mai mare de a găsi capacităţi alternative de transport arată însă că presiunile asupra industriei germane sunt în creştere.