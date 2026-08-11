Cu toții știm că în Germania pe anumite porțiuni nu există limită de viteză. Dar ce se întâmplă pe celelalte drumuri?

Ghidul de mai jos îți va oferi o imagine de ansamblu asupra celor mai importante reguli de circulație în Germania, detalii esențiale de știut când conduci în această țară, limitele de viteză în orașe, în afara lor și multe altele.

Ghid pentru condusul în Germania

Condusul în Germania este foarte popular în rândul turiștilor și al străinilor care locuiesc acolo, pentru că este ușor să ajungi oriunde cu mașina. Dacă ai un permis de conducere valabil, te poți bucura fără probleme de Autobahn-ul german și poți ajunge rapid în toate locurile turistice. Dacă vrei să te urci la volan, asigură-te că știi regulile de circulație și că ești familiarizat cu mașina înainte să o scoți din garaj.

În Germania se conduce pe partea dreaptă a drumului, așa că nu îți va fi greu să te adaptezi.

Pentru a putea conduce în Germania, trebuie să ai un permis de conducere valabil.

Oricine deține un permis corespunzător poate conduce în această țară. Dacă ești turist și ai un permis, îl poți folosi fără probleme. Totuși, trebuie să ții cont că în majoritatea cazurilor trebuie să minim 18 sau 21 de ani pentru a închiria o mașină. Uneori, limita minimă poate fi chiar de 25 de ani, deci trebuie să verifici cu firma de închirieri auto.

Reguli de circulație în Germania

Depășirea și trecerea

În Germania, șoferii circulă pe partea dreaptă și depășesc pe partea stângă.

Atunci când traficul este aglomerat și se formează coloane, iar două sau mai multe benzi se deplasează în aceeași direcție, vehiculele de pe banda din dreapta pot depăși vehiculele de pe stânga.

Tramvaiele trebuie depășite pe partea dreaptă, dacă sunt în mișcare, cu excepția cazului în care spațiul nu permite acest lucru — situație în care pot fi depășite pe partea stângă. Pe străzile cu sens unic, tramvaiele pot fi depășite pe oricare parte, dar prioritate trebuie acordată întotdeauna pasagerilor care urcă sau coboară din tramvai.

Este interzisă depășirea unui autobuz școlar — identificabil prin luminile roșii intermitente — care s-a oprit în afara unei localități pentru a lăsa sau a prelua pasageri.

În plus, un semn de „interzis depășirea” înseamnă că nu ai voie să depășești vehicule cu mai mult de două roți.

Cine are prioritate

• Traficul care vine din dreapta are, de obicei, prioritate la intersecții și răscruci.

• Vehiculele care virează la stânga trebuie să cedeze trecerea celor care vin din sens opus.

• Toți participanții la trafic trebuie să acorde prioritate vehiculelor de urgență cu lumini albastre intermitente, chiar și în absența unui semnal sonor.

• Vehiculele care circulă într-un sens giratoriu au prioritate, dacă nu există indicații contrare. Șoferii trebuie să semnalizeze înainte de a părăsi giratoriul, dar nu la intrarea în el.

• Este interzisă pătrunderea într-o intersecție în caz de trafic aglomerat, dacă ieșirea nu este liberă — chiar și în cazul în care ai prioritate sau semaforul este verde.

• Autobuzele și autobuzele școlare au prioritate la plecarea din stație, iar celelalte vehicule trebuie să le cedeze trecerea atunci când acestea semnalizează intenția de a pleca.

Semnalizarea apropierii

Utilizarea semnalelor luminoase și sonore este permisă în afara localităților pentru depășire sau în situații de pericol.

Remorcarea în Germania

Poți aduce în Germania o rulotă, autorulotă sau o remorcă pentru barcă.

Dacă rulota conține obiecte valoroase sau neobișnuite, este necesar un inventar.

Dimensiuni maxime permise pentru vehicule cu remorcă:

• Înălțime: 4 m

• Lățime totală: 2,55 m (1 m dacă este tractată de o motocicletă)

• Lungime totală: 12 m

• Mașină + rulotă: max. 18,75 m

• Dacă remorca este tractată de o motocicletă sau de un autoturism, masa totală autorizată nu trebuie să depășească 750 kg.

Autoturismele care tractează o rulotă trebuie să aibă două oglinzi retrovizoare laterale, rabatabile, care pot depăși lățimea rulotei.

Centura de siguranță în Germania

Dacă mașina este echipată cu centuri de siguranță, acestea trebuie purtate atât de șofer, cât și de pasagerii din față și spate. Șoferul este responsabil pentru ca toți pasagerii sub 18 ani să fie asigurați corespunzător în vehicul.

• Amendă pentru nepurtarea centurii: 30 €

• Amendă pentru transportul unui copil neasigurat: 60 € + 1 punct pe permisul de conducere

Semaforizarea

Germania folosește sistemul internațional de semaforizare cu trei culori.

Un semnal roșu cu o săgeată verde spre dreapta permite virajul la dreapta doar dacă se acordă prioritate celorlalți participanți la trafic și pietonilor.

La trecerile de cale ferată, o lumină roșie intermitentă semnalează apropierea unui tren.

Limite de viteză în Germania

Germania folosește sistemul metric pentru toate indicatoarele rutiere — limitele de viteză și distanțele sunt afișate în kilometri și metri.

• În localități: 50 km/h

• În afara localităților: 100 km/h

• Pe autostradă: 130 km/h (viteză recomandată, nu obligatorie)

• Pe drumuri din orașe (zone rezidențiale): 30 km/h

Limitările de viteză se aplică anumitor tipuri de vehicule, inclusiv celor cu remorcă și celor echipate cu lanțuri de zăpadă — verifică regulile înainte de a porni la drum.

Vehiculele cu lanțuri de zăpadă nu trebuie să depășească 50 km/h.

Autostrăzile și drumurile expres pot fi utilizate doar de vehicule capabile să depășească 60 km/h.

Motoretele (mopedele) proiectate pentru o viteză maximă de 25 km/h pot circula pe pistele pentru biciclete doar dacă este semnalizat corespunzător.

Este important de știut că detectoarele radar sunt interzise în Germania. Dacă sunt integrate în sistemul de navigație al mașinii, funcția POI (puncte de interes) care indică radarele trebuie dezactivată.

Amenzi pentru viteză în Germania

Amenzile pentru depășirea vitezei în Germania variază în funcție de cât de mult a fost depășită limita și pe ce tip de drum s-a comis abaterea.

• Încep de la 20 € pentru depășirea limitei cu mai puțin de 10 km/h pe autostradă

• Pot ajunge până la 800 € pentru depășirea limitei cu peste 70 km/h într-o zonă urbană

Prețurile la combustibil

Carburantul este destul de scump în Germania, așa că evită să alimentezi pe autostradă. E mai bine să ieși de pe autostradă și să alimentezi în oraș. De asemenea, este mai scump să alimentezi în weekend, iar cel mai bun moment este între orele 18:00 și 20:00 – dar nu după ora 20:00.

În caz de urgență

Numerele de telefon de urgență în Germania sunt:

• 110: poliția

• 112: ambulanța și pompierii

Telefoane de urgență sunt amplasate la fiecare 2 km de-a lungul autostrăzilor din Germania. Cel mai apropiat post de urgență este indicat printr-o săgeată neagră pe stâlpii de la marginea drumului.

Unele telefoane au un buton pentru solicitarea asistenței rutiere și un altul pentru ambulanță; alte telefoane conectează apelantul direct la un centru de control pentru intervenții.