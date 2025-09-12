Ghid de supraviețuire în caz de război. Sfaturile primite de oamenii din Polonia

Autoritățile din Polonia au pregătit un manual cu sfaturi pentru populației în caz de război sau dezastru natural. cu scopul de a consolida reziliența națională în contextul incertitudinii regionale crescute, inclusiv conflictul din Ucraina vecină.

Broșura de 40 de pagini, intitulată „Ghid de siguranță”, oferă sfaturi privind obținerea apei potabile, reacția în cazul raidurilor aeriene sau al întreruperilor de curent și localizarea adăposturilor antiaeriene, ca parte a primei campanii de informare a publicului din Polonia din ultimele decenii. Informațiile au revenit în atenția publicului în contextul războiului din Ucraina și al invadării spațiului aerian de dronele rusești.

„Războaiele nu se câștigă pe front. Exemplul Ucrainei o demonstrează foarte clar”, a declarat Robert Klonowski, director adjunct al Ministerului de Interne din Polonia.

Ghidul este împărțit în două secțiuni: prima acoperă pașii esențiali de pregătire, iar a doua oferă sfaturi practice în timpul unei crize. Subiectele includ consolidarea rezilienței familiei pentru a spori siguranța, protecția împotriva dezinformării pentru a evita panica, înțelegerea semnalelor de alarmă, pregătirea pentru evacuare, comportamentul în zonele contaminate, întreruperile de curent, situațiile cu ostatici și instrucțiuni de prim ajutor.

Cum se pregătesc polonezii în caz de război sau catastrofă naturală

Dacă evacuarea este necesară, polonezilor li se recomandă să-și securizeze locuințele închizând ferestrele, oprind gazul și electricitatea, pregătindu-și rucsacul de evacuare și asigurându-se că copiii au la îndemână informațiile de contact și detaliile medicale.

„Nu amânați evacuarea dacă viața sau sănătatea vă sunt în pericol”, avertizează ghidul.

În caz de evacuare, polonezii sunt îndemnați să aibă asupra lor:

· Apă îmbuteliată, filtre de apă sau tablete de purificare.

· Trusă de prim ajutor, medicamente personale, produse de igienă și produse de dezinfecție.

· Documente, copii de rezervă pe stick USB și bani cash în diverse valute.

· Lanternă, radio cu baterii sau cu manivelă, telefon încărcat, baterie externă, încărcătoare, cabluri compatibile și baterii de rezervă.

· Cuțit de buzunar sau multitool, brichetă, saci de gunoi, hărți tipărite.

· Alimente bogate în calorii, gata de consum (de exemplu, batoane energetice, fructe uscate, nuci).

· Suvenir personal, de exemplu, fotografie, amintire de familie.

· Îmbrăcăminte adecvată sezonului, echipament de ploaie, sac de dormit, saltea de dormit, pătură termică.

· Mijloace alternative de comunicare (de exemplu, walkie-talkie).

· Proprietarii de animale de companie sunt rugați să rețină că pot evacua împreună cu animalele lor, dar trebuie să aducă hrană, apă și provizii pentru acestea.

Pe lângă informații despre ce au de făcut cetățenii în cazul unei catastrofe, autoritățile din Polonia au construit o rețea de adăposturi, informațiile despre amplasarea lor fiind disponibile la primării și la unitățile Serviciului de Pompieri de Stat sau Voluntar.

Polonia dispune în prezent de aproximativ 224.000 de adăposturi temporare și peste 10.600 de structuri de protecție, inclusiv buncăre și ascunzișuri fortificate.

Autoritățile estimează că aproape 49 de milioane de persoane ar putea găsi adăpost în întreaga țară.

Dacă adăposturile oficiale sunt inaccesibile, oamenii ar trebui să rămână în interior, departe de ferestre, în camere centrale sau lângă pereți portanți. Persoanele surprinse în exterior ar trebui să caute garaje subterane, tuneluri sau subsoluri; chiar și șanțurile de pe marginea drumului oferă o protecție mai bună decât terenul deschis.

Cum se protejează populația civilă în cazul unor atacuri cu drone

Invadarea recentă aspațiului aerian de către dronele rusești și decizia Varșoviei de a le doborî a readus în discuție și măsurile pe care oamenii obișnuiți trebuie să le ia în cazul unui atac cu vehicule fără pilot.

În cazul unui atac cu drone, cetățenilor li se recomandă să se îndrepte rapid către adăposturi folosind rutele de evacuare planificate în prealabil, să evite lifturile și să rămână în camere fără ferestre, cu pereți groși și ieșiri de urgență.

„Dacă auziți o explozie în aer liber, întindeți-vă pe o suprafață plană și acoperiți-vă capul”, se arată în ghid.

Odată ajunși în adăpost, oamenii sunt sfătuiți să nu plece prea repede, să comunice prin SMS în loc de apeluri vocale și să ajute persoanele din apropiere care ar putea avea nevoie de asistență.

