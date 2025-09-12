Atac masiv cu 221 de drone ucrainene, semnalat în Rusia. Incendiu pe o navă rusească, la Marea Baltică

Stiri externe
12-09-2025 | 09:41
Drone
Shutterstock

Ministerul rus al Apărării a anunțat vineri că a doborât 221 de drone ucrainene, într-unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul invaziei ruse.

autor
Mihai Niculescu

Atacul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, cu o zi înainte de începerea unor manevre militare comune ruso-belaruse.

Dintre dronele interceptate, nouă au fost în regiunea Moscovei, iar 28 în regiunea Sankt-Petersburg. În această ultimă zonă, un incendiu a izbucnit la o navă în portul Primorsk, pe Marea Baltică. Guvernatorul Aleksandr Drojdenko a confirmat pe Telegram că focul a fost stins și că nu există riscul unei scurgeri de petrol, transmite Agerpres.

Atacurile Ucrainei cu drone asupra teritoriului rusesc au devenit o tactică obișnuită în conflict, Kievul vizând cu precădere infrastructura petrolieră. Cu toate acestea, numărul de peste 200 de drone interceptate depășește cu mult atacurile obișnuite, care se limitează de obicei la câteva zeci de aparate.

Această acțiune militară vine la doar două zile după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, stat membru NATO. Ca reacție, Polonia, Lituania și Letonia, țări care se învecinează cu Belarus, și-au consolidat securitatea și au restricționat traficul aerian.

Citește și
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu
MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent"

Manevrele militare Zapad-2025

Incidentul are loc în contextul în care Rusia și Belarus au început vineri manevre militare comune, denumite Zapad-2025, în apropiere de Minsk. Aceasta este prima ediție a exercițiilor de la debutul conflictului din Ucraina, în februarie 2022. Ediția din 2021 a exercițiilor Zapad a mobilizat aproximativ 200.000 de soldați ruși cu doar câteva luni înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, drone, atac, moscova,

Dată publicare: 12-09-2025 09:34

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
Stiri externe
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Rusia şi Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.

MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent
Stiri actuale
MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent"

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i comunica poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.

Polonia mobilizează 40.000 de soldați la graniță după incursiunea dronelor rusești. NATO, în alertă maximă
Stiri externe
Polonia mobilizează 40.000 de soldați la graniță după incursiunea dronelor rusești. NATO, în alertă maximă

Polonia a introdus restricții de zbor în partea estică a spațiului său aerian după incursiunile a 19 drone rusești de acum două nopți.

Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina
Stiri externe
Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina

NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone ruse care au invadat spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţă devreme au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE.

Prima măsură luată de Polonia după ce drone rusești i-au invadat spațiul aerian. Varșovia a cerut ajutor NATO
Stiri externe
Prima măsură luată de Polonia după ce drone rusești i-au invadat spațiul aerian. Varșovia a cerut ajutor NATO

Polonia a impus restricţii de zbor la graniţa estică cu Belarus şi Ucraina, după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul său aerian, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, informează Reuters.

Recomandări
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
Stiri externe
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Rusia şi Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.

Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele
Stiri actuale
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

Fructele, laptele și cornul, cu care ar trebui să fie primiți la școală elevii, se lasă așteptate. Hotărârea de Guvern prin care se alocă bani pentru aceste alimente are nevoie de avizul mai multor ministere.

MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent
Stiri actuale
MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent"

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i comunica poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28