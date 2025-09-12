Atac masiv cu 221 de drone ucrainene, semnalat în Rusia. Incendiu pe o navă rusească, la Marea Baltică

Ministerul rus al Apărării a anunțat vineri că a doborât 221 de drone ucrainene, într-unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul invaziei ruse.

Atacul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, cu o zi înainte de începerea unor manevre militare comune ruso-belaruse.

Dintre dronele interceptate, nouă au fost în regiunea Moscovei, iar 28 în regiunea Sankt-Petersburg. În această ultimă zonă, un incendiu a izbucnit la o navă în portul Primorsk, pe Marea Baltică. Guvernatorul Aleksandr Drojdenko a confirmat pe Telegram că focul a fost stins și că nu există riscul unei scurgeri de petrol, transmite Agerpres.

Atacurile Ucrainei cu drone asupra teritoriului rusesc au devenit o tactică obișnuită în conflict, Kievul vizând cu precădere infrastructura petrolieră. Cu toate acestea, numărul de peste 200 de drone interceptate depășește cu mult atacurile obișnuite, care se limitează de obicei la câteva zeci de aparate.

Această acțiune militară vine la doar două zile după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, stat membru NATO. Ca reacție, Polonia, Lituania și Letonia, țări care se învecinează cu Belarus, și-au consolidat securitatea și au restricționat traficul aerian.

Manevrele militare Zapad-2025

Incidentul are loc în contextul în care Rusia și Belarus au început vineri manevre militare comune, denumite Zapad-2025, în apropiere de Minsk. Aceasta este prima ediție a exercițiilor de la debutul conflictului din Ucraina, în februarie 2022. Ediția din 2021 a exercițiilor Zapad a mobilizat aproximativ 200.000 de soldați ruși cu doar câteva luni înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

