Totul s-a petrecut în comuna Unirea, din Dolj, unde locuieşte acum femeia de 50 de ani. Miercuri seară, ea l-a văzut pe fostul soţ, un bărbat de 39 de ani, în apropierea casei ei, aşa că a sunat la 112. Până la sosirea poliţiştilor, s-a refugiat la vecini, ca să evite un conflit violent cu bărbatul. Mai ales că în trecut a agresat-o, aşa că din februarie, timp de șase luni, nu mai are voie să se apropie de ea, la o distanţă mai mică de 100 de metri.

Poliţiştii nu l-au mai găsit pe bărbat la faţa locului şi l-au prins în timp ce se întorcea acasă. Au constatat că acesta conducea băut - avea o alcoolemie de 0,69, potrivit etilotestului. Aşa că a fost reţinut imediat de agenţi, atât pentru că se urcase la volan băut, dar şi pentru că a încălcat ordinul de protecţie.