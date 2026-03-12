Război în Iran, ziua 13. Teheranul amenință: „Orice invazie va face ca Golful Persic să curgă cu sângele invadatorilor”
Iranul a atacat un cargou al Thailandei în Strâmtoarea Ormuz. Trei membri ai echipajului au fost dați dispăruți

Atacurile iraniene împotriva navelor comerciale din zona Strâmtorii Ormuz și a Aeroportului Internațional din Dubai s-au intensificat.

Cristian Matei

Astfel, potrivit Associated Press, Iranul a atacat miercuri navele comerciale din zona Strâmtorii Ormuz, incendiind un cargou al Thailandei.

Autoritățile caută trei membri ai echipajului dispăruți de pe Mayuree Naree, după ce 20 au fost salvați de marina omană, potrivit Departamentului Maritim al Thailandei.

Activitățile de transport maritim prin Strâmtoarea Ormuz au fost întrerupte de războiul dintre SUA, Israel și Iran începând cu 28 februarie. Miercuri, nave de transport maritim au fost văzute așteptând aliniate în largul coastei Ras Al-Khaimah din Emiratele Arabe Unite.

Iranul a oprit efectiv traficul de marfă în strâmtoarea maritimă.

Aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural al lumii este transportat din Golful Persic către Oceanul Indian prin această zonă.

Cel puțin 12 incidente au fost confirmate, implicând nave în și în jurul Strâmtorii Ormuz de la începutul războiului. Organizația Maritimă Internațională afirmă că cel puțin șapte marinari au fost uciși.

Iranul a vizat, de asemenea, câmpurile petroliere și rafinăriile din țările arabe din Golf, cu scopul de a genera suficiente probleme economice la nivel global pentru a pune presiune pe Statele Unite și Israel să pună capăt atacurilor.

Statele Unite s-au angajat să mențină strâmtoarea Ormuz deschisă și au efectuat atacuri aeriene intense împotriva marinei iraniene și a orașului portuar Bandar Abbas.

Armata americană a anunțat marți că a distrus 16 nave miniere iraniene în apropierea strâmtorii, deși președintele american Donald Trump a afirmat în postări pe rețelele de socializare că nu există încă rapoarte privind minarea pasajului de către Iran.

