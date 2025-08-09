Scandal la New York. Companie care produce pentru Disney și Lady Gaga, acuzată de urmărirea biometrică forțată a angajaților

O companie de confecții din New York forțează lucrătorii să se supună unor scanări de recunoaștere facială pentru accesul în clădire, scandalizând personalul care a calificat mandatul drept "invaziv".

Angajații pun la îndoială modul în care datele lor biometrice vor fi stocate și utilizate.

Angajații de la Isaac Morris Ltd. - o firmă de îmbrăcăminte din Midtown care produce mărfuri licențiate pentru mărci precum Disney și artiști precum Lady Gaga - au primit săptămâna trecută un e-mail surpriză de la departamentul IT, în care li se spunea că vechiul sistem de acces cu cartela magnetică va fi înlocuit cu recunoașterea facială, a declarat pentru New York Post Simrran Bhatia, un tehnolog de licențiere a mărcilor din cadrul companiei.

Personalul a fost informat că cineva va veni în curând pentru a „captura o imagine" a fețelor lor, se spunea în mesaj.

„O invazie totală a vieții private"

Nu a existat nicio politică actualizată, niciun formular de consimțământ și nicio excepție - doar un avertisment că urmează schimbarea, a spus Bhatia, 27 de ani.

Singura alternativă menționată, a observat ea, era introducerea unui cod numeric la ușă, pe care majoritatea oamenilor îl consideră „mai puțin convenabil" decât o scanare rapidă.

Un alt angajat a declarat sub protecția anonimatului că schimbarea se simte ca „o invazie totală a vieții private".

„Noi nici măcar nu facem nimic super important ... nu există literalmente niciun motiv pentru a face acest lucru, în afară de a hărțui angajații", a adăugat acesta, menționând că angajații lucrează în mare parte în posturi administrative, servicii pentru clienți și operațiuni de bază și nu înțeleg de ce recunoașterea facială este brusc necesară.

Camerele și software-ul sunt deja instalate în hol și sunt în curs de testare, sistemul urmând să intre în funcțiune săptămâna viitoare, a declarat Bhatia.

Ea și colegii săi doresc să afle cât timp vor fi stocate datele lor biometrice, cine le poate accesa și ce măsuri de protecție vor preveni utilizarea neautorizată.

„Ar putea cineva să folosească datele noastre faciale sau codurile de intrare pentru a obține acces în numele nostru?. Fără controale stricte, datele noastre faciale ar putea fi distribuite, reutilizate sau manipulate", se întreabă angajata.

Firma nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Experții contestă legalitatea

Lansarea bruscă a sistemului ridică semne de întrebare pentru experții în supraveghere.

„Acest lucru nu este doar înfiorător. Ar putea fi ilegal. Legea din New York interzice deja amprentarea forțată a angajaților. Recunoașterea facială creează efectiv o amprentă a feței tale", a declarat pentru The Post Albert Fox Cahn, director executiv al Surveillance Technology Oversight Project.

Experții în securitate cibernetică avertizează că riscurile depășesc limitele biroului și fac parte dintr-o răspândire mai amplă și în mare parte nereglementată a tehnologiei biometrice la locul de muncă.

„Scanările faciale sunt imuabile. Odată compromise, acestea nu mai pot fi schimbate. Dacă aceste date sunt încălcate ... consecințele se pot extinde mult dincolo de locul de muncă", a declarat Dave Meister, șeful Global Channel and MSP la Check Point Software Technologies.

Un sondaj recent ExpressVPN a arătat că 67% dintre angajatorii din SUA utilizează în prezent urmărirea biometrică, cum ar fi recunoașterea facială și scanarea amprentelor digitale.

În campusul Google din Washington, lucrătorii sunt supuși unei scanări faciale la intrarea în clădire, în timp ce Intel utilizează sisteme similare pentru a scana mii de angajați la sediile din întreaga țară.

Marile companii care folosesc date biometrice

Amazon, unul dintre cei mai mari utilizatori de supraveghere biometrică la locul de muncă, se confruntă cu un proces colectiv în legătură cu magazinele sale Go pentru colectarea de date privind palma și forma corpului fără avertismente biometrice. Gigantul comerțului cu amănuntul a fost, de asemenea, criticat pentru utilizarea recunoașterii faciale pentru a monitoriza lucrătorii din depozite și șoferii de livrare, a declarat Albert Fox Cahn.

Apărătorii vieții private avertizează că aceste instrumente sunt vândute ca fiind convenabile, dar adesea se dublează ca supraveghere, în special atunci când consimțământul nu este clar.

„Am văzut angajatori care folosesc urmărirea biometrică în mod incredibil de invaziv pentru a monitoriza mișcările angajaților la locul de muncă. Le analizează nivelul de activitate la secundă, le urmăresc deplasările, le supraveghează timpul alocat unei sarcini. Uneori o folosesc fără să-și anunțe angajații", a mai spus expertul Cahn.

Protecția vieții private a lucrătorilor este minimă în New York, mai ales în comparație cu state precum Illinois, care solicită consimțământul informat și limitează modul în care sunt stocate datele biometrice.

„În acest moment, totul este ca în vestul sălbatic", a declarat Daniel Schwartz, strateg senior pentru confidențialitate și tehnologie în cadrul New York Civil Liberties Union, care a menționat că New York nu are legi la nivel de stat care să protejeze lucrătorii de supravegherea biometrică.

Un proiect de lege al Consiliului Local introdus în 2024 - Intro 217 - ar interzice majorității angajatorilor privați din New York să utilizeze recunoașterea facială pentru urmărirea personalului. Măsura are sprijinul majorității, dar nu a fost încă supusă la vot, a precizat Cahn.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













