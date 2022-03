Cu un val mare de refugiați care încearcă să părăsească România în fuga lor spre tările din vestul Europei, Ungaria a înăsprit condițiile de acces în țară pentru ucrainenii care nu au pașapoarte biometrice.

La granițele cu statul maghiar sunt cozi de mașini care se întind pe kilometri, iar timpul de așteptare în unele vămi depășete trei ore. Vameșii unguri le iau amprentele ucrainenilor și le controlează strict mașinile. Pe de altă parte, în România continuă să intre noi refugiați, chiar dacă, spune Poliția de Frontieră, numărul lor a început să mai scadă făță de zilele trecute.

Într-o trambulină așezată pe marginea drumului, la ieșire din România spre Ungaria, patru copii ucraineni sar veseli. Lângă, un altul, cu chipul trist, se balansează pe un ponei din pluș. Volunarii le-au amenajat un loc joacă, pentru că aici se așteaptă cu orele în vamă.

Refugiat: „Unii oameni ne-au spus că putem sta și zece ore aici.”

Grănicerii unguri îi verifică sever pe ucrainenii care nu au pașapoarte biometrice. Le iau amprentele și le caută prin valize. Astfel, cozile de mașini se întind pe kilometri. Un chin în plus pentru cei puși pe fugă de război.

Julia Scorniakova, refugiată din Ucraina: „Soțul meu a rămas în Ucraina, dar tatăl meu este cu noi. Pe drum am făcut șase sau șapte zile, am uitat. Suntem obosiți. În Ucraina nu am putut sta în hoteluri, am stat în subteran.”

Este a doua oară când Ungaria pune piedici refugiaților ucraineni. Acum o săptămână statul vecin a refuzat să îi primească pe cei fără pașaport biometric și a anulat decizia abia după intervenția ministrului român de Externe.

România, țară de tranzit pentru sute de mii de refugiați

De la izbucnirea războiului în Ucraina, România a fost țară de tranzit pentru mai bine de 230 de mii de refugiați. Ucrainenii ies spre Ungaria cu mașinile, în număr mare.

Refugiat: „Acum mergem la Budapesta și apoi poate mergem în Polonia.”

Refugiat: „Am doi copii și mergem împreună. Sitația nu este prea bună în orașul meu.”

Refugiat: „Putin a atacat casele și am pierdut tot ce aveam și mergem în Germania.”

Peste 85 de mii de refugiați din Ucraina au rămas totuși în România. Sălile de sport în care îi cazează autoritățile încep să fie pline.

Cu fiul lui de două luni în brațe, Valera ne arată pe telefon casa care i-a fost distrusă de un proiectil ruseasc în Harkov.

Valera, refugiat din Ucraina: „Au dărâmat toate casele din oraș. Aceasta este casa noastră.”

Nataly a ajun în România de câteva ore împreună cu fiica ei de șase ani. Fratele ei i-a trimis dimineață o fotografie cu o rachetă care a lovit în fața blocului lui. Alți refugiați au filmat de la ferestrele apartamentelor pe care le-au părăsit explozii.

„Am plecat când am văzut că rămânem fără mâncare. De explozii de mai poți adăposti în buncăre, dar copiii trebuie să mănânce”, spune o femeie care împreună cu cei doi fii ai ei împarte cu alte zeci de refugiați o sală plină de paturi de campanie din Galați.

În cel mult două zile va fi deschis și centrul de cazare din pavionul central de la ROMEXPO.

2.000 de străini pot fi cazați la ROMEXPO. Miercuri s-au așezat paturile de campanie

În Gara de Nord, trenurile care aduc refugiați în București vin zilnic, iar de cum coboară pe peron, străinii sunt preluați de voluntari care îi ghidează.

Mamele singure cu copii și fără planuri de cazare primesc un carton roșu ca să fie identificate mai ușor.

Jurnalistă: „Orașul nostru e ocupat de soldați ruși. Este o criză umanitară, parinții mei nu mai au ce să mănânce, nu au medicamente.''

Peste zece mii de refugiați au tranzitat Gara de Nord în ultimele zile, potrivit estimărilor Direcției de Asistență Socială. Majoritatea au fost femei și copii.

În țară, de la începutul războiului în Ucraina, au venit peste 300 de mii de oameni care au fugit de moarte

Vama de Siret rămâne unul dintre principalele puncte de intrare în România. Pe aici, 12 copii au ajuns singuri la noi. Ilie e unul dintre ei.

Refugiat: „Un prieten de-al meu l-a pus în rând și de acolo a mers singur. Îl voi duce acasă în Germania.”

UNICEF a adus în vama din Siret patru contaniere încălzite pentru mamele cu copii și acordă acolo sprijin psihologic.