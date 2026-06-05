Evenimentul a avut loc în februarie și a fost organizat de AllatRa Global Research Center, în colaborare cu eurodeputatul ceh Ondřej Knotek, membru al grupului de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, scrie Politico.

Tema conferinței a fost impactul nanoplasticelor asupra mediului și sănătății. AllatRa Global Research Center se prezintă drept un centru internațional de cercetare dedicat riscurilor globale, problemelor de mediu și drepturilor omului.

Organizația este însă asociată cu mișcarea religioasă AllatRa, fondată în Ucraina și stabilită ulterior în Statele Unite.

Serviciile de securitate ucrainene au acuzat gruparea că a „justificat agresiunea armată a Rusiei” și că a promovat „narațiunile Kremlinului sub masca activității misionare”.

Mai multe investigații jurnalistice au relatat că textele fondatoare ale mișcării susțin credințe despre intervenția unor ființe extraterestre în istoria omenirii.

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