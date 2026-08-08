Pentagonul a revocat vineri accesul fostului secretar al Forțelor Aeriene, Frank Kendall, la materiale clasificate și l-a acuzat că a divulgat informații sensibile despre Air Force One unor jurnaliști, transmite New York Post.

„Cu efect imediat, Departamentul Apărării a REVOCAT eligibilitatea fostului secretar al Forțelor Aeriene, Frank Kendall, pentru accesul la informații clasificate și capacitatea sa de a deține orice funcție sensibilă”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, pe X.

„Această măsură urmează dezvăluirii sale neautorizate de informații clasificate privind capacitățile Air Force One către un post de presă. Protejarea informațiilor clasificate este o obligație negociabilă”, a continuat Parnell.

Kendall a ocupat funcția de secretar al Forțelor Aeriene sub fostul președinte Joe Biden.

„Cei care își pierd această încredere își pierd privilegiul accesului și al oricărui rol care îl necesită” a mai spus oficialul.

Administrația Trump a citat luna trecută mai mulți jurnaliști de la *The New York Times*, după ce publicația a relatat că avionul Boeing 747 luxos, în valoare de 400 de milioane de dolari, oferit președintelui Trump de către Qatar, a fost înlocuit înainte de întoarcerea comandantului-șef de la summitul NATO din Turcia, din cauza unei „măsuri de precauție de securitate”.

Cum a pornit totul

Ziarul a relatat că existau îngrijorări că noul avion prezidențial îmbunătățit nu fusese „dotat cu măsuri de securitate suficiente” înainte de a intra în serviciu ca Air Force One.

Au existat și întrebări ale legislatorilor cu privire la faptul dacă „un sistem avansat de apărare antirachetă și alte modificări” fuseseră instalate pe avionul oferit de Qatar.

Trump a zburat luna trecută în Turcia cu avionul oferit de Qatar, dar a plecat cu un alt avion.

La câteva zile după emiterea citațiilor, secretul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat crearea unei grupări operative comune cu Departamentul de Justiție pentru a identifica și a urmări penal oficialii care divulgă „informații sensibile” mass-media.

Kendall a ocupat funcția de secretar al Forțelor Aeriene între iulie 2021 și ianuarie 2025, sub fostul președinte Joe Biden.

El nu a răspuns imediat cererii de comentarii a publicației *The Post*.