Potrivit Agerpres, Trump a efectuat primul său zbor cu acest Boeing 747-8 pe 1 iulie. Însă, după ce a fost văzut plecând de la summitul NATO din Turcia la bordul unui aparat vechi, pe data de 10, au apărut semne de întrebare.

Potrivit New York Times, noul avion nu dispune de aceleaşi sisteme de contramăsuri ca cel precedent, în special în ceea ce priveşte apărarea antirachetă.

"Are multe capacităţi, dar din câte am înţeles, în aproximativ o lună, îl vor trimite pentru a-l upgrada la maximum", le-a spus Trump jurnaliştilor care l-au întrebat despre acest subiect.

Preşedintele republican, care se întorcea la Washington după ce asistase la finala Cupei Mondiale de fotbal în New Jersey, nu a oferit detalii despre aceste îmbunătăţiri planificate.

El minimizase deja îngrijorările legate de acest nou avion prezidenţial.

Donald Trump a dat asigurări că l-a trimis mai devreme de la summitul din Turcia pentru a le fi arătat soldaţilor de la o bază aeriană din Regatul Unit.

Acest aparat de lux i-a fost dăruit anul trecut de către familia regală din Qatar. El se plânsese în repetate rânduri de avioanele prezidenţiale aflate în serviciu din 1990, care erau, prin urmare, învechite.

Două avioane Boeing Air Force One urmează să fie livrate în cursul acestui deceniu, după mai multe întârzieri şi depăşiri de costuri, reaminteşte AFP.