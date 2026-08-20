Cele șase plaje din Malaga au fost închise în weekend, după ce bacteria E.coli a fost detectată în apă, aceasta devenind nesigură pentru înot, potrivit Express.

Publicația locală SUR, diario de Málaga, a discutat cu consiliera Penélope Gómez, care a confirmat că poluarea are legătură cu furtunile din zonă. Ea a explicat: „Sistemul principal de canalizare, care se întinde paralel cu litoralul, este alimentat de canalizări combinate (apele pluviale și apele uzate circulă prin aceleași conducte), astfel că, dacă plouă, este normal ca o parte din apele uzate să fie deversată în mare. Dacă nu am permite evacuarea lor, întregul oraș ar fi inundat cu ape uzate.”

Malaga a fost doar una dintre zonele Spaniei afectate de furtuni puternice de vară în weekend, ploile abundente provocând inundații rapide în numeroase regiuni ale țării. Au fost demarate operațiuni de curățare pentru îndepărtarea resturilor de pe plaje.

Șervețelele umede ar agrava problemele sistemului de canalizare

Penélope a mai spus că situația s-a agravat din cauza persoanelor care aruncă șervețele umede în toaletă: „Acest lucru provoacă blocaje în anumite puncte și agravează problema.”

Potrivit publicației locale, Malaga elimină în fiecare an 2.300 de tone de șervețele umede din sistemul său de canalizare, cu un cost de aproximativ 2 milioane de euro (circa 1,7 milioane de lire sterline). Dacă aceste blocaje nu sunt eliminate, ele pot obtura părți importante ale sistemului de canalizare, provocând revărsări care ajung ulterior în mare.

Plajele Campo de Golf-San Julian, Guadalmarm și La Misericordia, din vestul orașului, au fost închise după ce Emasa – Empresa Municipal Aguas de Málaga, compania municipală de apă a orașului – a descoperit niveluri de E.coli peste limita de siguranță.

Ulterior, înotul a fost interzis și pe plajele Sacaba și San Andres, situate aproape de centru, precum și pe plaja El Palo, aflată într-un vechi cartier pescăresc extrem de popular printre turiști. Potrivit informațiilor, poliția locală a pus în aplicare restricțiile și le-a cerut înotătorilor să iasă din apă.

Alte patru plaje, închise după ce mai multe persoane au raportat reacții pe piele

În Benalmádena, la o jumătate de oră la sud de Malaga, patru plaje au fost închise pentru înotători în weekend, după ce mai multe persoane au raportat reacții pe piele. Pe plajele Las Gaviotas, Arroyo de la Miel, Los Melilleros și Bil Bil au fost arborate duminică (16 august) steaguri roșii pentru a-i avertiza pe oameni să nu intre în apă, iar autoritățile au prelevat probe pentru analize.

Pe termen lung, Malaga intenționează să își reproiecteze rețeaua de conducte, creând trasee separate pentru apa de ploaie și apele uzate, ceea ce ar putea contribui la prevenirea închiderii plajelor după furtuni puternice. Astfel de probleme au devenit tot mai frecvente în localitățile de pe litoralul Costa del Sol, în special pe fondul fenomenelor meteorologice extreme recente.

Turiștii care își petrec vacanța în zonele afectate ar trebui să respecte recomandările autorităților locale și să se asigure că pe plajele unde doresc să înoate sunt arborate steaguri verzi. Steagurile galbene înseamnă, de regulă, că se poate intra în apă cu prudență și că este recomandată rămânerea aproape de țărm, în timp ce steagurile roșii pot indica condiții periculoase pentru înot, precum curenți puternici sau contaminarea apei.