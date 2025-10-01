Șase oameni au fost răniți și mai multe incendii s-au declanșat în Harkov, în urma unui atac aerian al Rusiei. VIDEO
Un atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov din nord-estul Ucrainei a provocat rănirea a şase persoane şi mai multe incendii, în noaptea de marţi spre miercuri, au anunţat oficiali regionali, citaţi de Reuters.
Cinci dintre cei răniţi, toţi adulţi, au fost transportaţi la spital, a afirmat, pe Telegram, Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov.
Igor Terekov, primarul din Harkov, al doilea cel mai mare oraş din Ucraina, care este şi capitala regiunii Harkov, a afirmat că atactul a provocat şi un incendiu într-una dintre pieţele oraşului şi în clădiri rezidenţiale.
Fotografiile şi imaginile video arată cum pompierii intervin, noaptea, în timp ce flăcările cuprind ceea ce par a fi tarabe din piaţă şi alte structuri.
Regiunea Harkov, care se află în apropiere de graniţa cu Rusia, a fost ţina unor atacuri aeriene constante ale Rusiei de la începutul războiului.
Moscova nu a comentat deocamdată în legătură cu atacul.
Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 şi a dus timp de trei ani un război sângeros şi brutal. Ambele părţi neagă că ţintesc civili, afirmând că atacurile lor vizează distrugerea infrastructurii cruciale pentru război.
