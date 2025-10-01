Șase oameni au fost răniți și mai multe incendii s-au declanșat în Harkov, în urma unui atac aerian al Rusiei. VIDEO

Un atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov din nord-estul Ucrainei a provocat rănirea a şase persoane şi mai multe incendii, în noaptea de marţi spre miercuri, au anunţat oficiali regionali, citaţi de Reuters.

Cinci dintre cei răniţi, toţi adulţi, au fost transportaţi la spital, a afirmat, pe Telegram, Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov.

Igor Terekov, primarul din Harkov, al doilea cel mai mare oraş din Ucraina, care este şi capitala regiunii Harkov, a afirmat că atactul a provocat şi un incendiu într-una dintre pieţele oraşului şi în clădiri rezidenţiale.

Conséquences de l'attaque nocturne de la Russie sur Kharkiv

Les occupants ont frappé la ville avec des KAB et des missiles balistiques, une série d'explosions a retenti. Il y a des destructions, des incendies ont éclaté, six personnes ont été blessées.???? https://t.co/OcxTJB0LcR pic.twitter.com/sRbxw972BR — Bounty (@JoelTarnawski) October 1, 2025

Fotografiile şi imaginile video arată cum pompierii intervin, noaptea, în timp ce flăcările cuprind ceea ce par a fi tarabe din piaţă şi alte structuri.

Conséquences de l'attaque nocturne de la Russie sur Kharkiv : la ville a été frappée par des missiles balistiques et des KAB. Six blessés.????

ForFreedom | S'abonner pic.twitter.com/JjrmQLjknv — Bounty (@JoelTarnawski) October 1, 2025

Regiunea Harkov, care se află în apropiere de graniţa cu Rusia, a fost ţina unor atacuri aeriene constante ale Rusiei de la începutul războiului.

Moscova nu a comentat deocamdată în legătură cu atacul.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 şi a dus timp de trei ani un război sângeros şi brutal. Ambele părţi neagă că ţintesc civili, afirmând că atacurile lor vizează distrugerea infrastructurii cruciale pentru război.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













